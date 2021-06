Keine Lösung für den Bubesheimer Tennisplatz in Sicht

Plus Seit längerem sucht die Gemeinde Bubesheim eine Lösung, wie es mit dem Tennisgelände weiter geht. In der Gemeinderatssitzung wird heftig darüber gestritten.

Zu einer scharfen Debatte entwickelte sich im Bubesheimer Gemeinderat das Thema Tennisplatz. Es wird eine Lösung angestrebt, da der Pachtvertrag für das Tennisgelände mit dem Eigentümer am Jahresende ausläuft. Auf der Tagesordnung stand die Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise. Da platzte die Information von Bürgermeister Gerhard Sobzyk hinein, dass er seit wenigen Stunden einen Alternativpreis habe.