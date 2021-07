Bubesheim/Leipheim

08:06 Uhr

Bauarbeiter stürzt im Areal Pro mindestens sieben Meter tief in Schacht

Ein Mann ist in einem Silo in Bubesheim verschüttet worden.

Plus Das Unglück ist laut Polizei auf der Baustelle der Mühlschlegel-Mühle passiert. Ein Mann fällt in einen Einfüllschacht. Was der Bauherr dazu sagt.

Von Till Hofmann

Auf der Baustelle der Firma Mühlschlegel im interkommunalen Gewerbegebiet Areal Pro hat es Mittwochmorgen einen fürchterlichen Arbeitsunfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Bauarbeiter auf der Baustelle in einen Einfüllschacht gefallen - ungefähr sieben bis zehn Meter tief, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am frühen Vormittag gegenüber unserer Redaktion ergänzte. Die Person habe noch geatmet.

