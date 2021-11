Mobile Baustellenampel in Günzburger Straße in Bubesheim zerstört

Die Polizeiinspektion Günzburg sucht Zeugen einer Tat, die sich in Bubesheim ereignet hat: Eine Baustellenampel wurde in der Günzburger Straße zerstört.

In Bubesheim wird derzeit gebaut. Darum staut es sich regelmäßig in der Günzburger Straße. Der Verkehr wird dort mithilfe einer mobilen Baustellenampel geregelt. Die Polizei bekam am Sonntagvormittag einen Anruf, dass diese Ampel umgestürzt auf der Straße liegen würde. Die Ampel war derart beschädigt worden, dass sie nicht wieder in Betrieb genommen werden konnte.

Unklar, ob Ampel in Bubesheim angefahren oder umgeworfen wurde

Laut Polizei ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Ampel vorsätzlich umgeworfen oder von unbekannten Verkehrsteilnehmern angefahren wurde und sich diese anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatten. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung des Sachverhalts machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)