Neues Wasserhaus in Bubesheim wird teurer als geplant

Plus Neben einer höheren Kostenschätzung für das Wasserhaus gibt es noch eine Hiobsbotschaft für Bubesheim: Die Arbeiten ziehen sich länger hin als gedacht.

Selten ist die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung so lang. 19 Punkte waren aufgelistet, einer davon betrifft alle Bürger. Wie berichtet stellt Bubesheim die Wasserversorgung um und baut ein neues Wasserhaus, um das Trinkwasser aus den eigenen Brunnen mit dem von den Stadtwerken Günzburg zugekauften Trinkwasser mischen und ins Netz einspeisen zu können. Die Kosten dafür müssen auf die Bürger umgelegt werden. War in der Kostenschätzung im Oktober 2019 noch die Gesamtsumme von 2,16 Millionen Euro genannt, stehen dort jetzt aktuell 2,62 Millionen Euro.