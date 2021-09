Unbekannte lösen Radmuttern an einem Auto in Bubesheim

Das hätte schlimm ausgehen können: Unbekannte lösten an einem Auto in Bubesheim die Radmuttern. Als das Auto losfuhr, verlor es ein Rad. Zeugen werden gesucht.

Unvorstellbar, was den Insassen eines Autos hätte passieren können: In Bubesheim haben laut Polizei bislang unbekannte Personen die Muttern eines Autorades gelockert. Die Tat muss im Zeitraum vom 13. September, 22 Uhr, bis 14. September, 17 Uhr, ausgeführt worden sein. Der schwarze Alfa Romeo war in der Einfahrt eines Hauses im Bleichenweg abgestellt.

Am Auto löste sich ein Vorderrad

Als der Eigentümer des Fahrzeugs seine nächste Fahrt antrat, löste sich kurz danach ein Vorderrad. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Am Auto entstand nur minimaler Sachschaden - der Schreck muss umso größer gewesen sein. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)