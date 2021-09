Unbekannter beschädigt in Bubesheim Auto mit einer Warnbarke

Wie die unliebsame Überraschung für den Autofahrer genau aussah. Und wie hoch der angerichtete Sachschaden ist.

Ein 25-jähriger erstattete am Samstag Anzeige wegen Sachbeschädigung an seinem Wagen. Diesen hatte er am Vortag gegen 22 Uhr in Bubesheim in der Raiffeisenstraße abgestellt. Am nächsten Morgen lag auf dem Fahrzeugdach eine Warnbarke und das Auto hatte mehrere Kratzer und Dellen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro. Bislang ist nicht bekannt, wer diesen verursacht hat, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg in Verbindung zu setzen, Telefon 08221/919-0. (AZ)