Bubesheim

vor 18 Min.

Zukunft des Tennisclubs Bubesheim bleibt ungeklärt

Plus Bubesheims Zweiter Bürgermeister bezeichnet den Eigentümer, der den Pachtvertrag für den Tennisclub nicht verlängern will, als "Totengräber".

Von Sandra Kraus

Weiter ungelöst bleibt die Grundstückssituation für den Tennisclub in Bubesheim. Wie berichtet, möchte der Grundstückseigentümer den zum Jahresende auslaufenden Pachtvertrag nicht mehr verlängern und bietet stattdessen den Verkauf an. Ein Schreiben seitens des Eigentümers behandelte der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung im nicht öffentlichen Teil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

