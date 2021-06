Zusammenprall zwischen Auto und Fahrrad in Bubesheim

In Bubesheim ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrradfahrer verletzte sich leicht.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Günzburger Straße in Bubesheim verletzte sich ein Fahrradfahrer leicht. Der 37-jährige Radler fuhr vom Gehweg auf die Günzburger Straße ein und übersah dabei den in südliche Richtung fahrenden, bevorrechtigten 33-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß des Fahrradfahrers mit der linken Seite des Fahrzeugs. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 150 Euro. (AZ)