Bubesheimer Bürgermeister: ab Oktober Wasser aus Günzburg

An seinem Arbeitsplatz im Rathaus hat Gerhard Sobczyk, seit Mai Bürgermeister in Bubesheim, auch gesessen, als der Blitz im Juli einschlug. Für weniger Gefahren soll die Ampelanlage an der Kreuzung in Bubesheim sorgen, der Plan ist fertig.

Plus Gerhard Sobczyk ist zurück aus der Rente und seit Mai neuer Bürgermeister in Bubesheim. Welche Überraschungen er seitdem erlebt hat und was ihm am Herzen liegt.

Von Sandra Kraus

Die ersten 100 Tage sind geschafft: So lange sind die im Mai vereidigten, neu gewählten Bürgermeister in der Region im Amt. Die Günzburger Zeitung trifft alle Neulinge zum Gespräch. Ihre Bilanz dieser Zeit stellen wir in loser Folge vor.

Herr Sobczyk, Sie sind seit 1. Mai Bürgermeister in Bubesheim. Während andere in der Rente die Beine hochlegen, sind Sie im kommunalen Ehrenamt eingestiegen. Wie empfanden Sie den Wechsel?

Gerhard Sobczyk: Es ist okay. Ich bin jetzt eineinhalb Jahre daheim und habe die To-do-Liste abgearbeitet. Das Leben von meiner Frau und mir spielt sich daheim ab, wir müssen nicht vier bis fünf Wochen am Stück wegfahren. Natürlich wären wir als relativ junge Großeltern vielseitig verwendbar, doch irgendwie hat mich das Bürgermeisteramt gereizt, zumal ich im Gemeinderat immer den Mund aufgemacht habe.

Vom Gemeinderat und Dritten Bürgermeister zum Amtsinhaber. Wie waren die ersten Tage?

Sobczyk: Ich musste mich erst einmal zurechtfinden. Wo fasse ich hin? In welchem Ordner finde ich was? Eine tolle Unterstützung habe ich bei unserer Verwaltung in Kötz gefunden, die Ansprechpartner dort sind super.

Der Wechsel im Rathaus fand während der Corona-Pandemie statt. Wie wirkten sich die Einschränkungen aus?

Sobczyk: Es war einfacher. Ich hatte im Prinzip keine Termine, musste keine Veranstaltungen besuchen. War ich im Rathaus, wo ich fast jeden Vormittag bin, kam keiner rein, ich hatte die volle Konzentration, und die Verwaltung in Kötz hatte ich für Fragen ja an meiner Seite. Dass ich so ungestört sein konnte, lag auch daran, dass Bubesheim eine kleine Gemeinde ist, und ich keine Hygienepläne ausarbeiten musste. Mittlerweile besuche ich unter Einhaltung der Abstandsregeln wieder die Jubilare und die Eltern von Neugeborenen.

Mit dem Bürgermeisteramt haben Sie auch laufende Projekte übernommen, die durchaus zukunftsweisend sind. So soll noch heuer Bubesheim an die Trinkwasserversorgung der Stadtwerke Günzburg angeschlossen werden. Das Vertragswerk hat ihr Vorgänger unterschrieben, wie weit sind die Baumaßnahmen?

Sobczyk: Die Wasserleitung vom neuen Standort des Wasserhauses vis-a-vis von Möbel Delta den Schopfeler hinunter nach Günzburg zur Reindlstraße ist verlegt. Aktuell warten wir auf das Material für die drei nötigen Anschlussschächte samt Armaturen. Sobald diese geliefert und gesetzt sind, wird die Leitung mit Günzburger Wasser gespült und kann dann angeschlossen werden. Ab diesem Tag hat Bubesheim eine krisensichere Trinkwasserversorgung. Sollte der Druck in der Leitung nicht ausreichen, kommt unsere mobile Druckerhöhungslage zum Einsatz. Ich glaube, dass wir im Oktober Wasser aus Günzburg haben.

Mit dem Anschluss an das Günzburger Netz sind die Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen. Bubesheim muss ein neues Wasserhaus bauen. Können Sie dazu schon Konkretes sagen?

Sobczyk: Für das neue Wasserhaus läuft gerade die Ausschreibung. Auch die Anschlussleitung der Bubesheimer Brunnen zum neuen Wasserhaus ist schon ausgeschrieben. 2,4 Millionen Euro werden wir ausgeben und viel davon auf die Bürger umlegen. Bei einigen kann das in den fünf-stelligen Bereich gehen.

Ganz ohne Kosten geht dagegen der Glasfaserausbau in Bubesheim vonstatten. Die Gemeinde Bubesheim gehört zu den Pilotgemeinden des LEW-Highspeed-Projekts und seit Monaten arbeitet sich der Bautrupp von Straße zu Straße.

Sobczyk: Ende Oktober will die Baufirma fertig sein. Es fehlt nur noch das Areal Blumenstraße und Obere Bleiche. Eingebunden bin ich immer dann, wenn es gilt, Einfahrten, Hecken oder reparaturbedürftige Kanaldeckel zu klären. Die ersten Bubesheimer sind schon an das Glasfasernetz angeschlossen. Das läuft.

Ganz schön viele Baustellen.

Sobczyk: Es gibt noch eine dritte Baustelle. Für das Wasserhaus muss der Strom neu verlegt werden. Der ursprüngliche Plan, die Kabel zu nutzen, die früher die Kläranlage versorgt haben, ging nicht auf.

Ungeplante Überraschungen gab es in den ersten Monaten sicher auch. Was waren aus Ihrer Sicht die Größten?

Sobczyk: Nicht vergessen werde ich den Blitzeinschlag am 28. Juli. Während der Amtsstunde, ich sitze gerade am Schreibtisch, schlägt plötzlich der Blitz ein. Licht, mein PC, alles war aus. Es entstand ein enormer Schaden. Nebenan im Kinderhaus waren elektrische Türöffner, die Rollladen-Steuerung, der Aufzug und die Heizung defekt. Auf dem Dach war die Hälfte der Solaranlagenmodule beschädigt, die Wechselrichter hinüber. Auch im Bürgerhaus musste einiges ausgetauscht werden. Ein Starkregen bereitete am 17. Juni viel Arbeit. Die Feuerwehr musste im Bereich Wiesenweg 17 Einsätze wegen überschwemmter Keller fahren. Die Anwohner sind sauer, weil sie bei der Sanierung bezahlt haben und jetzt wieder Wasser im Keller haben. Ich denke, wir müssen im Gemeinderat die weiteren Bauabschnitte dieser Sanierung anpacken. Gut verzichten können hätten wir auch auf die Verschmutzung des Trinkwassers mit Kolibakterien Anfang Juli, infolgedessen wieder ein Abkochgebot in Kraft gesetzt werden musste.

Wird es heuer eine Bürgerversammlung geben?

Sobczyk: Ich hoffe, dass wir Ende Oktober im doch recht großen Bürgerhaus-Saal eine Bürgerversammlung mit den entsprechenden Regeln abhalten können.

Was ist aus den Plänen für eine Ampel an der großen Kreuzung in der Ortsmitte geworden?

Sobczyk: Der dafür nötige Vertrag wurde abgeschlossen und der Bau der Ampel ist für das erste Halbjahr 2021 vorgesehen. Da es sich um eine Staatsstraße handelt, muss Bubesheim von den 200000 Euro, die es kosten wird, nichts bezahlen.

Was ist ihr ganz persönliches Anliegen als Bürgermeister für Bubesheim?

Sobczyk: Ganz klar die Wasserversorgung! Beschäftigen sollten wir uns auch mit Bauland. Bestimmt zweimal im Monat bekomme ich einen Anruf wegen Baugrundstücken oder Warteliste. Wir haben beides nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir die Baulücken im Dorfkern füllen, aber ohne den dörflichen Charakter zu verlieren. Hühner halten, ein Gärtle anlegen, das sollte auf Bubesheimer Grundstücken möglich sein. Schrebergärten, das wäre auch so ein Projekt, das mir gefallen würde.

Zur Person: Gerhard Sobczyk wurde am 29. November 1954 geboren. Bis Mai war er Dritter Bürgermeister der Gemeinde Bubesheim. Sobczyk ist verheiratet. Er ist Diplom-Ingenieur (FH). In seiner Freizeit interessiert er sich für Oldtimer und Motorrad und mag Camping.

