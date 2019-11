vor 21 Min.

Bubesheimer Dorfweihnacht 2019: Termine, Öffnungszeiten, Programm

Die Bubesheimer Dorfweihnacht 2019 findet am dritten Adventswochenende statt. Termine, Öffnungszeiten, Programm - hier gibt es alle Infos zum Weihnachtsmarkt im Kreis Günzburg.

Die Bubesheimer Dorfweihnacht 2019 öffnet an zwei Tagen im Dezember ihre Türen: Am dritten Adventswochenende verwandelt sich der Kirchenbauernhof in Bubesheim in ein kleines Weihnachtsdorf mit kulinarischen Ständen und Mitmachaktionen. Zur Freude der Kinder wird auch der Nikolaus vorbeischauen.

Wann ist der Start des Bubesheimer Weihnachtsmarkts? Welche Termine stehen 2019 an? Wie sind die Öffnungszeiten? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zum Programm der Bubesheimer Dorfweihnacht 2019.

Dorfweihnacht Bubesheim 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

Die Bubesheimer Dorfweihnacht 2019 findet an zwei Tagen im Dezember statt. Vom 14. bis zum 15.12.2019 wird der Kirchenbauernhof in eine weihnachtliche Atmosphäre getaucht. Um 16 Uhr wird der Markt am Samstag eröffnet. Am Sonntag öffnet die Dorfweihnacht schon um 11 Uhr ihre Türen. 2018 herrschte am Sonntag kein regulärer Marktbetrieb, stattdessen wurde für Besucher ein Mittagstisch organisiert. Hier nochmal der Überblick:

Samstag, 14.12.2019, ab 16:00 Uhr

Sonntag, 15.12.2019, ab 11:00 Uhr

Weihnachtsmarkt Bubesheim 2019: Programm bei der Dorfweihnacht im Kreis Günzburg

In den vergangenen Jahren gab es neben Köstlichkeiten wie Feuerwürsten, Glühwein, Waffeln und Schmalzbroten auch zusätzliche Angebote zum Mitmachen. Zum Beispiel wurde eine Tombola und ein Christbaumverkauf organisiert. Außerdem gab es bis 20 Uhr ein diverses Programm mit einem Nikolausbesuch, einer Ansprache des "Bubesheimer Christkindls" und verschiedene Konzerte.

In diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt in Bubesheim zum 7. Mal statt. Er ist nicht der einzige dörfliche Weihnachtsmarkt in der Region. In unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht bieten wir Ihnen Infos zu Programm, Start, Termin und Öffnungszeiten auf einen Blick.

