Bubesheimer schreibt Buch über Menschen mit Behinderung

Plus Robert Keintzel aus Bubesheim schreibt ein ungewöhnliches Erstlingswerk. Warum das Sachbuch eine Lücke schließen soll und wie sein persönliches Motto lautet.

Von Sandra Kraus

Als 28-Jähriger ein selbst geschriebenes Buch in Händen zu halten ist ungewöhnlich. Robert Keintzel, aufgewachsen in Bubesheim, wohnhaft in Günzburg und Autor des Buches „Eine Geschichte der Menschen mit Behinderung Dis/abled in 500 – 1620“, beschreibt seine Gefühlslage in nur vier Worten. „Ein Gefühl des Glücks.“

Menschen mit Behinderung sollen nicht vergessen werden

Im Fokus will Keintzel trotzdem nicht stehen, ihm geht es darum, dass Menschen mit Behinderung nicht länger von der Geschichtsschreibung vergessen werden. „Für rund zehn Prozent der Gesellschaft gab es bisher keine chronologische Geschichtsschreibung. Das jetzt erschienene Buch umfasst die Zeit des Mittelalters und der Renaissance in Mitteleuropa. Aktuell arbeite ich an einem Band über die Antike, ein dritter Band soll den Zeitraum von 1620 bis zum 1. Weltkrieg umfassen.“

Keintzel möchte mit seiner Geschichte der Menschen mit Behinderung dem Leser wissenschaftlichen Input geben, ihn unterhalten, ihn sensibilisieren, ein Geschichtsbewusstsein schaffen. „Geschichte ist nicht Vergangenheit, sondern sagt, wie etwas war und wie etwas zu dem wurde, was es heute ist. Eine Geschichte für Menschen mit Behinderung ist daher notwendig.“

Keintzel ist kein praxisferner Historiker, sondern nah dran an Menschen, die mit einer Behinderung leben. Im Winter startete er bei den Special Olympics Deutschland in Berchtesgaden im Schneeschuhlauf in der 4x100-Meter-Staffel, in der Sportler ohne und mit geistigem Handicap angetreten waren, und erreichte eine Silbermedaille. Als Trainer hatte Keintzel, der für die Bundeswehr Triathlon und Marathon gelaufen ist, Anteil an 17 Medaillen. „Jeder soll Sport treiben und teilhaben können“, findet Keintzel.

Wann wird Behinderung zur Beeinträchtigung?

Diese Special Olympics waren auch die Zeit, in der er sich entschloss die Geschichte der Menschen mit Behinderung zu erforschen. „Behindert zu werden, ist kein Automatismus und geschieht in einem System von Wechselwirkungen“, ist sich Keintzel sicher. Auch in seinem Buch geht es darum, dass nicht jeder mit einer Behinderung von der Gesellschaft ausgeschlossen wurde.

Balduin IV. der Aussätzige wurde 1174 trotz seiner Lepra-Erkrankung König von Jerusalem. Johann von Luxemburg, später Johann der Blinde genannt, ritt Anfang des 14. Jahrhunderts als Blinder in die Schlacht, sein Sohn Karl IV. wurde trotz eines körperlichen Traumas, das seine Arme und Beine lähmte, Nationalheld von Tschechien.

„Kaiser, König, Nationalheld und behindert?“ Dieser Frage geht Robert Keintzel in seinem Buch nach und erörtert, wann eine Behinderung zur Beeinträchtigung wird, wann Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht mehr möglich ist. „Das hängt von Ort, Stadt oder Land und Zeit ab, aber auch von Stand und Geschlecht. Mädchen mit Beeinträchtigungen bekamen weniger medizinische Behandlung als Jungen, das lässt sich aus Heiligengeschichten lesen. Je nach Stand verändern sich die Anforderungen des Lebens und davon ist dann die Einschränkung durch eine Behinderung mal größer und mal kleiner. Stottern spielte als Mönch in einem Kloster mit Schweigegelübde eher keine Rolle, als Bauer konnte es schwieriger werden und erst recht als König.

Gewinn soll Inklusionsprojekt unterstützen

Mit dem Gewinn aus seinem Buch möchte Robert Keintzel das Projekt des Günzburgers Fritz Quien unterstützen, das bisher nur in Baden-Württemberg die Inklusion von Fußballern mit mentalem Handicap fördert (wir berichteten). „Günzburg in Bayern wäre auch ein guter Standort“, findet Robert Keintzel.

Die erste Auflage seines Buchs in Höhe von 500 Exemplaren vermutet der junge Autor wird sehr schnell vergriffen sein, verschiedenste Behindertensportverbände und Organisationen würden darauf warten. Wie beispielsweise Julian Straubinger, dreifacher Olympiasieger bei den Special Olympics, das Buch findet, weiß Keintzel bereits. Straubinger ließ wissen: „Die Geschichte gibt mir Vorbilder. Trotz Behinderung kann man gut leben und Erfolge haben.“

Wenn es gut läuft, was Keintzel hofft, könnten Übersetzungen und eine Version in einfacher Sprache folgen. „Die Thematik kommt langsam in der Mitte der Gesellschaft an. Keine Gruppe darf ausgeschlossen werden.“ Für Vielfalt im Bereich Integration steht Keintzels Buch, das er selbst geschrieben und anschließend in Kooperation mit anderen Stipendiaten der Deutschlandstiftung Integration fertiggestellt hat.

Keintzel: "Wenn man sich anstrengt, ist alles möglich"

Viel hat der sympathische junge Mann, auch er ein Stipendiat der Deutschlandstiftung Integration, in sein Leben gepackt, das ihn von der Grundschule Wasserburg, über die Dominikus-Zimmermann-Realschule, FOS und BOS zum Abitur führte. „Wenn man sich anstrengt, ist alles möglich. Am Ende hatte ich einen Studienplatz in Medizin und habe in Ulm sieben Semester Medizin studiert. Am Bezirkskrankenhaus in Günzburg und am Bundeswehrkrankenhaus Ulm gab es die ersten Kontakte zu Menschen mit Behinderung oder Traumata. Personen, die sehr dankbar sind, mit denen sich die Gesellschaft aber schwertut.“

Keintzel sattelte um und studierte Sonderpädagogik für das Lehramt an Förder- und Sonderschulen. 2021 soll der Schuldienst beginnen. Bis dahin hat Robert Keintzel noch viel Zeit sich mit der Geschichte zu befassen. „Wichtig ist es, engagiert zu sein, jeden Tag sein Bestmögliches zu geben.“ Das ist sein persönliches Motto.

Robert Ralf Keintzel: Eine Geschichte der Menschen mit Behinderung Dis/abled in 500 – 1620, Verlag Nova MD, 328 Seiten, Preis: 29,99 Euro. Das Buch erscheint am 11. September und ist unter der ISBN-Nummer 978-3969663486 im Buchhandel erhältlich.

