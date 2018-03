vor 36 Min.

Buchautorin und Entertainerin

„Im nächsten Leben ist zu spät“, behauptet die Unternehmerin Sina Trinkwalder in ihrem neuesten Buch, aus dem sie im Forum am Hofgarten erzählte.

Eigentlich sollte Sina Trinkwalder den Besuchern des Günzburger Forums ihr neues Buch vorstellen. Doch nur still sitzen und vorlesen ist nicht ihr Ding.

Von Gertrud Adlassnig

Nur wenige Stühle blieben frei im Foyer des Günzburger Forums am Hofgarten bei der Lesung der Augsburgerin Sina Trinkwalder. Die nimmermüde Unternehmerin mit deutlichen Entertainerqualitäten sollte nach Ankündigung von Vhs und Buchhandlung aus ihrem neuesten Werk lesen. Doch still sitzen und vorlesen ist Trinkwalders Sache nicht. „Im nächsten Leben ist zu spät“ bildete lediglich die inhaltliche Basis ihres anderthalb stündigen freien Vortrags, bei dem sie nur gelegentlich zum Buch griff, um kurze Passagen daraus vorzutragen.

Ihre Botschaft: Die Gesellschaft, jeder einzelne muss sich ändern, muss sein Werte überdenken und vor allem zu sich selbst finden. Die moderne Gesellschaft ist geprägt von Erfolgswahn und von Leistungskrieg. Der Mensch, der sich im Wirtschaftleben darauf einlässt, verändert sich, wird sich selbst fremd. Er verliert seine Gelassenheit und Ausgeglichenheit. Und umso mehr er an materiellen Gütern aufhäuft, umso unzufriedener wird er.

Zum Beleg dieser These erzählte Trinkwalder aus ihrem eigenen Leben, von den Gefahren, falsch eingeschätzt zu werden und dem Urteil anderer zu vertrauen, anstatt auf die eigene Stimme zu hören. Sie habe deshalb in jungen Jahren Berufswünsche gehabt, die unrealistisch waren, weil sie nicht ihren wirklichen Fähigkeiten entsprachen. Sie habe dem Drängen der Eltern nachgegeben, verschiedene Studien begonnen und wieder hingeschmissen, weil die nichts für sie waren. Die 40-jährige Unternehmerin hat schon mehrere Karrieren erfolgreich gestartet. Die, die sie weit über Insidergrenzen hinaus bekannt machte, ist das Textillabel manomama. Die Idee dahinter: Ein Wirtschaftsunternehmen und soziales Engagement unter einen Hut zu bekommen. Manomama hat heute 150 Mitarbeiter, Menschen die als un- oder nur schwervermittelbar auf dem Arbeitsmarkt gegolten haben.

Viertes Buch in Günzburg begonnen

Schon zuvor hatte Trinkwalder eine Werbeagentur und Unternehmensberatung mit ihrem damaligen Mann gegründet. Und nun die dritte Karriere als Buchautorin. Ihr viertes Buch habe sie gerade hier in Günzburg in einem Café begonnen. Wenn Sina Trinkwalder erzählt, breitet sie große Teile ihres Privatlebens vor den meist weiblichen Zuhörern aus. Anekdoten und Erlebnisse trägt sie vor, schlüpft in verteilte Rollen, moduliert ihre Sprache, kopiert Dialekte, grimassiert. Es ist auch ein Stück Kabarett, das da geboten wird.

Wenn Sina Trinkwalder vor den Zuhörern ausbreitet, wie die zwanghafte Sucht nach Erfolg sie zum übergewichtigen Ekel mutieren ließ, dann nimmt sie ihre Zuhörer mit, die in den vorgeführten Schwächen wohl auch eigene erkennen. Mitgefühl, wenn die große Krise beschrieben wird: der körperliche Zusammenbruch, der die Unternehmerin zum radikalen Umdenken zwingt und in der Folge zu einem völlig neuen Lebensgefühl führt. Und das heißt: Höre auf deine innere Stimme, lass dir nichts einreden, weder von guten Freunden, die dir aus Rücksicht nicht die Wahrheit sagen, noch von professionellen Motivatoren, die einem unter der ultimativen Forderung des „think positive“ einflüstern wollen, dass alles möglich sei. „Nein, es ist nicht alles möglich,“ hält Trinkwalder dagegen. Man muss seine eigenen Fähigkeiten kennen und nutzen, sich nicht von außen manipulieren lassen. Sie habe ihr eigenes Leben angenommen und zur Gelassenheit gefunden. Sie wolle heute nicht mehr den Anforderungen anderer, sondern den eigenen gerecht werden. Und sie empfiehlt ihren Zuhörern zum Schluss, es ihr gleich zu tun, nicht positiv zu denken, sondern optimistisch unter Einbeziehung der Realität und der eigenen Fähigkeiten.