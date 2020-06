17:30 Uhr

Buchneuheit: "Von meiner Heimat" - so wurde in den 50ern unterrichtet

Seinem inzwischen 92-jährigen Lehrer Werner Wörnhör hat der Reisensburger Herbert Seitz (links) viel zu verdanken – unter anderem das neue Buch „Von meiner Heimat“. Das vom Historischen Verein Günzburg herausgebrachte Werk ist eine Reise zurück in den Heimat- und Erdkundeunterricht in den 1950er Jahren.

Das Buch „Von meiner Heimat“ von Herbert Seitz erinnert an den Heimatkundeunterricht der 50er. Herausgegeben hat es der Historische Verein Günzburg.

Von Walter Kaiser

Das Buch ist die pure Nostalgie. Auf der einen Seite. Auf der anderen ist es ein optisch bezauberndes, ein nicht zuletzt für Kinder geeignetes pädagogisches Nachschlagewerk. Wie war den Grundschülern in den 1950er Jahren das Lernen und das Wissen vermittelt worden? In Zeiten mit Schiefertafel und Griffel, mit Buntstift und Papier – also in Zeiten ohne Smartphone, Laptop und Internet. Auskunft gibt das jüngste Jahresbuch des Historischen Vereins Günzburg. „Von meiner Heimat“ lautet der Titel. Herbert Seitz, viele Jahre Konrektor an der Reisensburger Grundschule, hat einige seiner Schätze aus frühen Schuljahren für das Buch zur Verfügung gestellt. Die Schriften und Zeichnungen des kleinen Herbert im Fach Heimat- und Erdkunde sind eine ebenso amüsante wie lehrreiche Lektüre.

Hommage an ehemaligen Lehrer an Katholischer Knabenvolksschule Günzburg

Wobei das Wort Lektüre nicht ganz zutreffend ist. Denn außer einem Vor- und einem Nachwort ist in dem Buch nichts von dem mittlerweile pensionierten Pädagogen zu lesen. In kindlicher Schrift und erstaunlich detailgetreuen Zeichnungen werden auf gut 100 Seiten vielmehr die Haus- und Klassenarbeiten im Fach Heimat- und Erdkunde des jungen Herbert aus den Jahren 1955 bis 1957 vorgestellt.

Herbert Seitz tritt bewusst in den Hintergrund. Das Buch sei in erster Linie eine „Hommage“ an seinen ehemaligen Lehrer Werner Wörnhör. Dem heute 92-Jährigen, wohnhaft inzwischen in Gersthofen, sei es vor mehr als 60 Jahren in wunderbarer Weise gelungen, ihn und seine gut 30 Klassenkameraden an der Katholischen Knabenvolksschule Günzburg für die Heimat- und Erdkunde zu begeistern. Untergebracht war die Bubenschule in den Räumen des heutigen Heimatmuseums an der Rathausgasse.

Schultext: Landkreis Günzburg wird von "Herrn Landrat" verwaltet

Nostalgie und Verklärung liegen nicht selten eng beisammen. In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg waren Zucht und Ordnung noch hoch gehandelt worden. Der Herr Lehrer und das Fräulein Lehrerin waren ähnliche Respektspersonen wie der Hausmeister. In den Pausen wurde nicht herumgerannt, sondern im Karree marschiert. In einem seiner Schultexte schreibt der Grundschüler Herbert: Verwaltet werde der Landkreis Günzburg vom „Herrn Landrat“. Achtung war noch eine gepflegte Tugend. Über das Marschieren könnte man streiten.

Dafür war das Lernen stressfreier, wie Herbert Seitz sich erinnert, der Leistungsdruck auch dank gelassener Eltern eher gering. Das Buch „Von meiner Heimat“ illustriert in Wort und Bild so gut wie alles, was Kinder aus dem Landkreis Günzburg seinerzeit wissen sollten – die Strukturen der Städte und Gemeinden, das tierische und pflanzliche Leben in Wald und Flur, die Flüsse und Bäche, Handel und Wandel, das Krankenhaus- und das Feuerwehrwesen oder die Historie der Region. Die Schularbeiten von Herbert Seitz kommentierte Lehrer Wörnhör meist schmucklos mit einem schlichten W. Hin und wieder raffte er sich zu überschwänglichen Bewertungen wie „Fleißig“ oder „Sehr fleißig“ auf. Auch in der Benotung war Bescheidenheit wohl eine Tugend. Der bis heute währenden Verehrung für seinen ehemaligen Lehrer hat das bei Seitz keinen Abbruch getan.

"Von meiner Heimat" in Günzburger Buchhaltung erhältlich

Eine wohltuende Erkenntnis ist der Umstand, dass auch noch so gute Pädagogen bisweilen irren können. Lehrer Wörnhör hatte seinen Buben vermittelt, auf dem Reisensburger Schlosshügel habe ehemals ein römisches Kastell gestanden. Dem war nicht so. Herbert Seitz hat seinem Mentor diesen Lapsus längst verziehen. Irren ist eben auch bei Lehrern menschlich.

Keinem Irrtum ist dagegen Manfred Büchele, der ehemalige Vorsitzende des Historischen Vereins, bei der Auswahl dieses Buches unterlegen. Das von Grafiker Karl-Ernst Fetzer aus Nersingen-Straß gekonnt gestaltete Werk ist geeignet, alle Generationen anzusprechen. Die Älteren mögen in Erinnerungen schwelgen, den heutigen Kindern mag es zeigen, wie es war, als Oma und Opa in grauer Vorzeit die Grundschule besucht hatten.

„Von meiner Heimat“ von Herbert Seitz, herausgegeben vom Historischen Verein Günzburg, ist ab diesem Samstag bei der Buchhandlung Hutter in Günzburg zum Preis von 15 Euro erhältlich.





