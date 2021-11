Mädchen in Bühl mit Auto gestreift: Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer sagte der Polizei, er habe am Montag ein etwa zwölfjähriges Mädchen in Bühl gestreift. Ob es verletzt wurde, sei noch unklar.

Ein 69-Jähriger ist am Montag, den 29. November um 16.30 Uhr mit seinem Auto in der Neuen Straße in Bühl unterwegs gewesen. Dann, so teilte er es der Polizei Günzburg mit, sei auf Höhe einer Bushaltestelle plötzlich ein etwa zwölfjähriges Mädchen auf die Fahrbahn gelaufen. Der Autofahrer habe nach eigenen Angaben noch abgebremst und sei ausgewichen. Trotzdem habe er nicht verhindern können, dass er das Mädchen mit seinem Auto streifte. Es sei nicht gestürzt, aber dann davongelaufen.

Das Mädchen sei in Bühl mit anderen Kindern unterwegs gewesen

Das Mädchen sei mit anderen Kindern unterwegs gewesen. Ob es verletzt wurde, sei laut Polizei derzeit noch unklar. Am Auto sei kein Sachschaden entstanden. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. Ebenso bittet sie die Eltern des Kindes, sich zu melden, wenn sie von dem Vorfall erfahren haben. (AZ)