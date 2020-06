00:31 Uhr

Bühler ist neuer Kreisvorsitzender

Er folgt Anton Birle beim Gemeindetag

Zwölf Jahre war Anton Birle Kreisverbandsvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags und 18 Jahre Bürgermeister des Marktes Ziemetshausen. Aus Altersgründen war er nicht mehr zur Wiederwahl für die beiden Ämter angetreten. Bei der Bürgermeisterversammlung im Mai im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Günzburg wurde Tobias Bühler, Bürgermeister der Gemeinde Gundremmingen und Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Offingen, nun als sein Nachfolger gewählt.

Stellvertreter ist weiterhin Christian Konrad, Bürgermeister der Stadt Leipheim. Zu Beisitzern wurden einstimmig gewählt: Robert Strobel (Stadt Ichenhausen, Schriftführer), Roland Kempfle (Markt Burtenbach, Schatzmeister) sowie Gabriele Wohlhöfler (Gemeinde Breitenthal), Georg Duscher (Gemeinde Aletshausen) und Ralf Wetzel (Markt Ziemetshausen).

Auch wenn die Bedingungen derzeit erschwert seien, versuche man doch, ein Stück Normalität zu schaffen und zu erhalten, hatte Anton Birle betont. In seinem Bericht nannte er während der vergangenen Periode, beziehungsweise der vergangenen zwölf Jahre, vor allem die Breitbandversorgung als einen der wichtigsten Punkte, der die Kommunen weiter begleiten werde. Auch Themen wie Energiewende und Energiepakt, Bauschuttdeponien und den Erhalt sowie die Aufwertung der Wertstoffhöfe sprach Birle an. Derzeit stünden speziell die Digitalisierung der Schulen, aber auch die Zukunft des Gartenhallenbads Leipheim im Vordergrund.

Die Corona-Situation, aber auch die damit verbundenen neuen Hygieneregelungen, würden die Kommunen in den kommenden Monaten stark beschäftigen, erklärte auch Tobias Bühler. Vor allem in der Aufgabe, ausreichend Kindergarten- und Kinderkrippenplätze bereitzustellen, werde man gefordert sein, betont er in der Mitteilung.

Weitere Tagesordnungspunkte der Bürgermeisterversammlung waren die Darstellung der Organisationsstruktur des Landratsamts Günzburg sowie die Vorstellung der einzelnen Geschäftsbereichsleiter durch Landrat Hans Reichhart. Im Vorfeld hatte Direktorin Cornelia Hesse zur Arbeit des Bayerischen Gemeindetags, der kommunaler Spitzenverband für 2028 bayerische Städte, Märkte und Gemeinden ist, berichtet. Mit der Verabschiedung der ausgeschiedenen Bürgermeister galt der Dank vor allem Landrat a. D. Hubert Hafner mit der Überreichung des Ehrenkrugs des Bayerischen Gemeindetags. Einer der Punkte bei der nächsten Versammlung wird das Thema Datenschutz mit Eleonore Elbs, interkommunale Datenschutzbeauftragte im Landkreis Günzburg, sein. (zg)

