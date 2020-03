vor 52 Min.

Bühler verbessert Ergebnis: Sommerparty statt Wahlabend-Feier

Tobias Bühler bleibt Bürgermeister in Gundremmingen.

Plus In Zeiten des Coronavirus wird nichts aus der geplanten Wahlparty am Sonntag. Tobias Bühler hat sich eine Alternative überlegt - und eine Hilfe für Senioren.

Eigentlich hatte Tobias Bühler ( CSU) eine kleine Wahlparty machen wollen – das Ergebnis von 91,9 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 67,3 Prozent hätte dazu auch allen Anlass gegeben. Doch in Zeiten des Corona-Virus ging er nach dem Wahllokal, wo er das Resultat erfuhr, nach Hause und machte dort eine Flasche Sekt auf. Er müsse mit gutem Beispiel voran gehen, was öffentliche Veranstaltungen angeht. Dafür soll es im Sommer eine Gartenparty geben, bei der nachgefeiert wird.

Apropos Corona: Die Gemeinde hatte für die Wähler eigens weitere Stifte besorgt – und Bühler hat einen Helferkreis ins Leben gerufen, der ehrenamtlich ältere Bürger etwa mit Lebensmitteln versorgen will. Spontan hätten sich bereits gut 20 Leute zusammengefunden, um mitzumachen. „Das ist das Schöne an diesem Tag“, sagte Bühler – neben seinem „schönen Ergebnis“, wie der bisherige und künftige Gundremminger Bürgermeister sagte. Bei der vorherigen Kommunalwahl war er noch „der Neue“ gewesen. Sein Vorgänger Wolfgang Mayer (FWG/UWG) war nach drei Amtsperioden nicht mehr zur Bürgermeisterwahl angetreten. Im März 2014 holte Bühler als Alleinkandidat dann 85,8 Prozent der Stimmen, das Ergebnis der Auszählung stand bereits um 19.20 Uhr fest, heuer ging es noch schneller. Die Wahlbeteiligung lag bei 62 Prozent. Dieses Mal war nun er der Amtsinhaber, einem Herausforderer musste er sich aber erneut nicht stellen. Bei der Nominierungsversammlung hatte er bereits bilanzieren können, dass alle im Wahlprogramm 2014 gesteckten Ziele erreicht seien. Wenige Wochen später hatte auch die FWG/UWG die Unterstützung versichert. (cki)

