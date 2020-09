vor 52 Min.

Bürger forschen: Was macht den typischen Günzburger aus?

Die Mitmachaktion „Bürger forschen“ soll die Identität und den Alltag der Menschen zeigen. Dabei können die Günzburger ihre Stadt aus neuen Perspektiven entdecken.

Von Bernhard Weizenegger

Was ist typisch für „den Günzburger“? Wie wohnen die Bürger? Wie hat sich die Mode in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten entwickelt? Welchen Einfluss hatten die Flüsse auf die Stadtentwicklung? Hat die Stadt einen spezifischen Klang? Nach welchen Persönlichkeiten sind die Straßennamen benannt?

Vieles sichtbar machen

Antworten darauf soll das Projekt „Bürger forschen“ in den kommenden Wochen mit Ausstellungen, Mitmach-Aktionen und Sonderführungen geben. „Wir wollen vieles sichtbar machen“, sagt Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann. Mit künstlerischen, wissenschaftlichen und spielerischen Methoden sollen die Bürger ihre Identität und den Alltag in der Stadt vielseitig erfahren. Seit Jahresbeginn laufen die konzeptionellen Planungen, treffen sich die Mitglieder der Projektgruppe. „Ich bin froh, dass wir mit diesem umfangreichen Programm wieder zurück ins kulturelle Leben starten können“, sagt Scheuermann. Der Musikalische Frühling musste abgesagt werden, 52 Veranstaltungen im Forum am Hofgarten wurden bislang abgesagt oder verschoben.

Das Forum am Hofgarten in Günzburg. Der städtische Veranstaltungsort wird während der Corona-Krise vielseitig genutzt. Im großen Saal können Veranstaltungen für höchstens 200 Personen stattfinden. Bild: Bernhard Weizenegger

Das Ticket-Buchungs-System wurde an die Hygiene-Bestimmungen mit den vorgeschriebenen Abstandsregeln angepasst. Wer online Karten reserviert, sieht sofort, wie das System benachbarte Sitzplätze sperrt. „Im Idealfall können 200 statt 850 Plätze belegt werden“, sagt Raffael Rösner. Der 23-jährige Elektroniker ist nicht nur zuständig für alles Technische, sondern auch der Hygiene-Beauftragte für das Forum.

Bühnentechnik ist teilweise erneuert worden

Der große Saal wird in der „kulturarmen“ Zeit vermehrt von Firmen oder Institutionen genutzt, die den Platz aufgrund der vorgeschriebenen Mindestabstände benötigen. Von Langeweile kann für Rösner dennoch keine Rede sein: Die komplette Bühnentechnik ist in den vergangenen Wochen überholt und teilweise erneuert worden. Bei einem Blick hinter die Kulissen der Multifunktionsbühne führt der Elektroniker die technischen Raffinessen vor: Fast spielerisch lässt sich die Bühne mit fahrbaren Akustikelementen zu einem Konzertzimmer umbauen. „Das ist super für Blaskapellen ohne akustische Abnahme“, erklärt Rösner.

Elektroniker Raffael Rösner demonstriert im Forum am Hofgarten hinter der Bühne die technischen Möglichkeiten des neuen Steuerpults für die Lastzüge. Bild: Bernhard Weizenegger

Ein neues Steuerpult ermöglicht nun dank stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit szenische Fahrten der Bühnenzüge. So lassen sich schnell Kulissen umbauen oder andere Hintergründe einziehen.

Veranstaltungen zum Projekt "Bürger forschen" 1 / 8 Zurück Vorwärts Das Günzburger Wohnzimmer: Fotos geben Einblicke in die eigenen vier Wände. Bis November kann jeder mitmachen und Fotos schicken an: kulturamt@forum.guenzburg.de

Typisch Günzburg? Mitmach-Ausstellung im Foyer des Forums vom 12. 10. bis 6. 11. - Führung am 21. 10.

Projekteröffnung am 17. 10. von 15 bis 17 Uhr im Forum. Hobbyforscher zeigen einzigartige Sammlerstücke aus Mode und Geschichte.

Wasserstadt: Mit Hobbyforscher Manfred Proksch auf Erkundungstour an Günz und Donau. 18. 10., 11 bis 12 Uhr.

Sonderausstellung im Museum: Geschichte und Gegenwart des Historischen Vereins. Eröffnung am 22. 10. - Öffnungszeiten Sa. & So. 14 bis 17 Uhr.

Stadtklang: Mit den Musikern Joe Gleixner und Lukas Weiss auf Klangreise durch die Stadt: 24. 10., 11 Uhr.

Günzburger Straßennamen: Historiker Andreas Rau erläutert die Herkunft und Bedeutung bekannter Namen. 31. 10., 11 bis 12 Uhr und 15 bis 16 Uhr, Museumshof.

Forschen im Museum: Julya Berzen über die Inventarisierung des Museums: 1. 11., 14 bis 17 Uhr.

Nach langer Zeit wurden im Forum auch Inventuren im Technik- und Gastro-Bereich vorgenommen. Küche und Sozialräume für das Personal wurden saniert, die Toiletten der Forumsgastronomie erneuert. Auch die aktuellen Brandschutzvorgaben wurden mit neuen Türen im Gebäude erfüllt. Nun kann’s endlich wieder losgehen.

