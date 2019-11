vor 51 Min.

Bürger in Offingen verärgert: Müll und Feuer am Lagerhaus

Weil sich Bürger über Probleme auf dem Gelände am Bahnhof Offingen beschwerten, hat der Bürgermeister die Polizei um Unterstützung gebeten. Wie sie die Lage dort bewertet.

Von Christian Kirstges

Liegen gelassener Müll und Spuren von Feuer auf dem Asphalt: Weil es wieder Beschwerden von Bürgern über Probleme mit Jugendlichen am Lagerhaus am Offinger Bahnhof gab, hat Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD) die Burgauer Polizei um Unterstützung gebeten. Denn schon vor einiger Zeit habe es dort Schwierigkeiten gegeben, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Nachdem die Beamten sich der Sache angenommen hatten, sei es besser geworden – und nun nehme es wieder überhand.

Auch wenn es am Skaterplatz mal Probleme mit weggeworfenem Müll gegeben habe und er vor ein paar Monaten beim Edeka-Markt vermehrt junge Leute gesehen habe – eine Anfrage unserer Zeitung dazu an den Marktleiter blieb unbeantwortet –, sei die Fläche des Lagerhauses der einzige auffällige Treff im Ort. Man habe schon vor Jahren versucht, Jugendliche, die sich draußen aufhalten, für das Jugendzentrum zu begeistern, „aber es gibt Gruppen, die wollen einfach lieber im Freien bleiben“.

Offinger Bürger gehen auf die Verursacher zu

Schon als er früher im Juze aktiv gewesen sei, habe er das festgestellt, dabei sei es ja von jungen Leuten selbst organisiert. Das nehme vielen auch die Scheu, dorthin zu gehen, weil man eher unter sich statt unter Aufsicht sei. Aber alle erreiche man nicht. Bis zu einem gewissen Punkt könne man es auch tolerieren, wenn es solche Treffs wie am Lagerhaus gibt, aber Müll wegzuwerfen und Feuer zu machen sei nicht akzeptabel. Bürger gingen auch auf die Verursacher zu, wenn es zu viel werde, aber am meisten bringe es nun einmal, wenn die Polizei dort nach dem Rechten sieht.

Das Lagerhaus gehörte früher der einstigen Raiffeisenbank Offingen, vor gut zehn Jahren habe es die Gemeinde gekauft, sagt der Bürgermeister. Nach wie vor sei die Baywa dort die Pächterin. Es gebe eine überdachte Laderampe, und gerade das sei offenbar ideal als Treffpunkt. Wörz sieht diesen auch wegen der nahen Bahnlinie kritisch, auch wenn die Hauptstrecke nicht direkt an dem Gebäude vorbeiführe. Die Polizei Burgau, sagt der stellvertretende Dienststellenleiter Peter Hirsch, zeige Präsenz.

Nur einmal hat die Polizei Jugendliche dort angetroffen

Fünf Mal seien Kollegen dort gewesen, doch nur einmal im September hätten sie Jugendliche angetroffen und dann auch mit ihnen gesprochen. Im Rahmen des Sicherheitstags sei man kürzlich ebenfalls dort vorbeigefahren, da gewesen sei niemand. Man wisse, dass sich Jugendliche auch im Bereich des Skaterplatzes treffen, doch dort wie auch sonst in der Gemeinde gebe es keine Probleme. Die einzigen Beschwerden, die an die Polizei weitergegeben worden seien, beträfen das Lagerhaus, sagt Hirsch.

Der für Bahnanlagen zuständigen Bundespolizei liegen keine Meldungen über Probleme in dem Gebiet vor, die Deutsche Bahn berichtet hingegen von Vandalismusschäden, zuletzt im September. So seien Scheiben von Informationsvitrinen und Wetterschutzhäuschen am Bahnhof eingeschlagen und Lampen zerstört worden. Die Bahn habe bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet. Ob ein Zusammenhang zu den anderen Vorfällen vermutet wird, sagt der Bahnsprecher nicht.

Baywa-Mitarbeiter: "Das sieht dann katastrophal aus"

Bei der Baywa in Offingen spricht man von herumliegendem Müll und Feuerspuren, am Gebäude selbst sei noch nichts beschädigt worden. „Die machen Party und lassen ihre Sachen liegen, das sieht dann katastrophal aus“, sagt ein Mitarbeiter, der seinen Namen hier nicht genannt haben möchte. Vor allem im Sommer sei das ein Problem gewesen. Jetzt, wenn es kälter wird, werde es sicher wieder weniger. Gesehen habe er auch noch keinen, der verantwortlich sein könnte, wenn kämen die Verursacher nachts und am Wochenende. Auch bei zwei stichprobenartigen „Visiten“ unserer Zeitung war keiner dort.

An Gebäuden am Bahnhof sind zudem Schmierereien und Zerstörungen zu sehen. Von einem Zusammenhang ist aber keine Rede. Bild: Bernhard Weizenegger

Der Vorsitzende des Juze, Felix Mäusle, wusste nur, dass es mal Probleme am Skaterplatz gab, die Thematik Lagerhaus sei ihm neu. Es sei aber grundsätzlich die Frage, ob jemand, der Müll hinterlässt und Feuer macht, überhaupt für Angebote der Jugendarbeit wie im Juze zu begeistern ist. Er und sein Freundeskreis hätten sich früher auch mal draußen getroffen, aber seien dabei niemandem zur Last gefallen. Das Jugendzentrum sei in Offingen bekannt, wer dorthin kommen wolle, könne das tun. Doch es gebe nun einmal manche, an die komme man einfach nicht heran.

