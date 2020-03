vor 38 Min.

„Bürger reden mit“ verlieren Sitze

Freie Wählervereinigung ist stolz über Stimmengewinn

Von Heike Schreiber

War die Liste der „Bürger reden mit“ bei der vergangenen Burtenbacher Gemeinderatswahl noch der Sieger, gehört sie diesmal zu den Verlierern. Zwei Sitze hat die Gruppierung verloren. Die Freie Wählervereinigung (FWV) und die Freie Wählergemeinschaft Kemnat (FWG) haben jeweils einen Sitz hinzugewonnen.

8175 Stimmen konnte die Liste „Bürger reden mit“ auf sich vereinigen. Obwohl sie 1300 Stimmen mehr geschafft hat als die FWV, muss sie sich mit gleich vielen Sitzen, nämlich fünf, zufriedengeben. Gerade mal 150 Stimmen haben damit zu einem sechsten Sitz gefehlt. Dass die sieben bei der vergangenen Wahl errungenen Sitze nicht haltbar sein würden, war dem Vorsitzenden Erwin Stöffel von vornherein klar gewesen. „Aber mit sechs hatten wir gerechnet und sind ganz knapp gescheitert“, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Möglicherweise habe das heiß diskutierte Thema, was aus dem Bohnackergebäude wird, den Ausschlag für den Stimmenverlust gegeben. Die Enttäuschung darüber halte sich aber in Grenzen, „die Welt geht davon nicht unter“. Das Miteinander in der Gemeinde passe, auch mit zwei Sitzen weniger als bisher „wird es weitergehen“, ist Stöffel überzeugt.

„Sehr stolz“ und „sehr glücklich“ zeigte sich FWG-Vorsitzender Hugo Ganser. Das erklärte Wahlziel, einen Sitz zurückzuerobern und damit drei Sitze zu schaffen, sei erreicht worden. „Wir wollten das Ungleichgewicht, dass der kleinere Ortsteil Oberwaldbach im Rat stärker vertreten ist als Kemnat, wieder zurechtrücken.“ Im Gegensatz zur Wahl vor sechs Jahren haben nicht nur acht, sondern 16 Bewerber auf der Liste kandidiert, was laut Ganser zu deutlich mehr Stimmen geführt habe. Dass man eine starke Mannschaft gefunden habe, mache ihm Hoffnung, dass er sich selbst bis zur nächsten Gemeinderatswahl zurückziehen könne. Ein Comeback hat Harald Plersch hingelegt. Nachdem er zwei Perioden pausiert hatte, trat er heuer wieder an und holte auf Anhieb 455 Stimmen. Ein ganz neues Gesicht auf der Liste ist Franz Bader, der auf 309 Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung lag 59,7 Prozent.

