vor 3 Min.

Bürger sind mit dem Finanzamt zufrieden

Wo die Behörde gut abschneidet

Zwölf Monate lang gab es eine bundesweite Online-Befragung zur Zufriedenheit mit den Finanzämtern. In Bayern hatten mehr als 46000 Bürger teilgenommen. Viel Lob gab es für die Höflichkeit und fachliche Kompetenz der Beschäftigten. Auch das Personal des Finanzamts Günzburg und der Zentralkasse Krumbach schnitt bei diesen beiden Kriterien besonders gut ab. Die Befragung zeigte auch, dass den Steuerbürgern die telefonische Erreichbarkeit wichtiger als die persönliche ist. „Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen für Ihr Lob und auch für Ihre Anregungen, wie wir uns verbessern können. Die guten Noten freuen uns natürlich besonders. Aber auch die Anregungen sind für uns wertvoll und wir werden sie überdenken“, so Amtsleiterin Petra Bergmüller

Geplant ist nun eine Arbeitsgruppe, die die Befragung analysiert und Vorschläge erarbeitet, wie die telefonische Erreichbarkeit trotz vieler Teilzeitbeschäftigter verbessert werden kann. Gerade die telefonische Erreichbarkeit hat beim Finanzamt Günzburg einen hohen Stellenwert, da wegen der Corona- Krise das Servicezentrum geschlossen ist und eine persönliche Vorsprache nur in begründeten Ausnahmefällen möglich ist. Das geschlossene Servicezentrum ist per Telefon unter der Nummer 08221/902-406 zu erreichen. Kontakt per E-Mail: poststelle.fa-gz@finanzamt.bayern.de. (zg)

