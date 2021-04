Bürger wollen Burgauer Schulgarten retten: Vor entscheidender Ratssitzung wird Druck erhöht

Plus Auch der Elternbeirat der Burgauer Mittelschule setzt sich für den Erhalt der Grünfläche ein und schreibt einen Brief an die Kommunalpolitiker. Und was wollen Schulleiterin und Kita-Chefin?

Fällt der Garten der Burgauer Mittelschule einem möglichen Umbau der unterhalb gelegenen Verkehrsflächen zum Opfer? Das befürchten Burgauer, die sich zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen und dagegen Stellung bezogen haben (wir berichteten). Am Dienstag (19 Uhr, Kapuziner-Halle) wird der Stadtrat darüber öffentlich beraten – nachdem das Projekt bislang hinter verschlossenen Türen behandelt worden war. Der Elternbeirat der Mittelschule jedenfalls setzt sich auch für den Erhalt ein, sagt Vorsitzende Silvia Thoma gegenüber unserer Zeitung.

Man sehe die Sache so wie die Bürgerinitiative. Und man könne auch nicht verstehen, dass man davon erst aus der Presse erfahren habe und nicht eingebunden worden sei. Der Elternbeirat habe nun einen Brief an den Bürgermeister und die Mitglieder des Stadtrats geschrieben, darin würden Argumente für den Erhalt der Grünfläche geschildert – und Lösungsmöglichkeiten aufgeführt. Eine sogenannte „Kuss und Tschüss“-Fläche wäre möglich, also wo man kurz anhält, sich verabschiedet, das Kind aussteigt und man wieder fährt. Davon abgesehen gebe es in der Umgebung genug Parkmöglichkeiten, man müsse also nicht direkt an die Schule fahren. „Ein paar Schritte schaden ja nicht.“

Es stehe in keinem Verhältnis, einen großen Umbau zu betreiben, da die Verkehrsprobleme nur zu den Stoßzeiten morgens und mittags für eine Dreiviertelstunde existierten. Eine Einbahnstraßenregelung und ein Parkverbot während der Anfahrt der Busse wären aus Sicht des Elternbeirats auch Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Und bevor man für viel Geld etwas verändert, sei eine Probephase sinnvoll, findet Thoma. Vertreter des Gremiums würden am Dienstag auf jeden Fall die Sitzung verfolgen.

Leiterin der Burgauer Mittelschule: "Wir hätten gerne eine Mitspracherecht"

Schulleiterin Martina Deniffel sagt, grundsätzlich sei das ein Thema der Stadt. Sie habe Pläne für den möglichen Umbau gesehen, sei aber ansonsten nicht involviert. Sie fühle sich dennoch nicht übergangen und gehe davon aus, dass die Schule noch eingebunden werde, „wir hätten gerne ein Mitspracherecht“. Ihr persönlich wäre es am liebsten, wenn der Schulgarten erhalten und die Verkehrsprobleme gelöst werden könnten. In einem Elternbrief habe sie darum gebeten, die Kinder nicht direkt vor die Schule zu fahren.

Der Elternbeirat wolle Kontakt zu seinem Pendant bei der Kindertagesstätte aufnehmen, die an den Parkplatz grenzt. Am besten wäre es aus Deniffels Sicht, ein Durchfahrtsverbot zu erlassen. Die Lehrer parkten ohnehin hinter dem Gebäude. Sie finde die Initiative der Familie Doll, sich für den Erhalt der Grünfläche einzusetzen, gut, eine Meinungsvielfalt sei schließlich immer wichtig. Ihre Kollegen sähen das wohl genauso.

Kita-Leiterin hat Angst vor einem möglichen Unfall am Gebäude

Die Leiterin der städtischen Kindertagesstätte „Mindelzwerge“, Beate Wagner, sagt, seit Jahren sei die Situation vor dem Gebäude durch „ein großes Chaos beim Bringen und Abholen“ geprägt (wir berichteten auch schon darüber). Ihre Sorge sei, dass dies zu einem (tödlichen) Unfall führen könne, deshalb habe für sie die Verkehrssicherheit höchste Priorität. Sie habe keinen Einfluss auf das, was hier geändert werden könnte, aber natürlich müsse eine Lösung her, mit der alle gut leben können.

Während es keine Notwendigkeit gebe, dass die Mittelschüler bis an die Stufen unterhalb des Eingangs gefahren würden, müssten „ihre“ Kinder nun einmal bis in die Gruppen gebracht werden. Und dafür müssten die Eltern vorher irgendwo parken. Stellplätze in der Umgebung gebe es jedoch kaum – seit auf dem früheren Zimmermann-Areal nebenan das Stadthaus entsteht, seien viele Parkflächen weggefallen. Verschärft habe sich die Situation dadurch aber nicht, sie sei so oder so schwierig. Und die Eltern müssten in der Früh nun einmal zur Arbeit, „ihnen pressiert’s“.

Noch keine Reaktion von Kita-Elternbeirat und Schülervertretung

Unsere Zeitung wüsste auch gerne, wie der Elternbeirat der Kita und die Schülervertretung der Mittelschule über das Thema denken und welche Lösungsideen sie haben. Daher hat die Redaktion die Leiterinnen von Kindertagesstätte und Schule darum gebeten, die Gesprächsbitte auszurichten – angesichts des Datenschutzes dürfen sie Kontaktdaten schließlich nicht herausgeben. Bislang hat sich darauf noch niemand gemeldet.

Lesen Sie auch: