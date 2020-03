23:25 Uhr

Bürgermeister Christian Konrad ist „soweit zufrieden“

Plus Der Amtsinhaber kommt als einziger Kandidat in der Stadt Leipheim auf 79 Prozent. Was er für sich reklamiert.

Von Till Hofmann

Christian Konrad gehört zu den Bürgermeistern im Landkreis Günzburg, die sich entspannt zurücklehnen können. Denn der CSU-Politiker hat als einziger Bewerber um den Chefposten im Leipheimer Rathaus kein Ungemach zu fürchten – jedenfalls nicht von einem Mitbewerber, denn den gibt es nicht. Und so war in diesem Fall schon lange vor der Schließung der Wahllokale klar: Der alte Bürgermeister wird auch der neue sein – und er geht in seine vierte Amtszeit.

Für sich reklamiert Konrad, in den 18 Jahren seines Wirkens einiges für Leipheim auf den Weg gebracht zu haben. Das aufwendigste Unterfangen ist dabei sicherlich die Umgestaltung des früheren Fliegerhorsts Leipheim in ein interkommunales Gewerbegebiet, an dem auch Günzburg, Bubesheim und der Landkreis Augsburg beteiligt sind. Über die eigene Kirchturmspitze hinaus gedacht zu haben, ist Teil dieser Erfolgsgeschichte. Zwar sind die Soldaten abgezogen, aber bislang sind schon deutlich mehr als 1000 Arbeitsplätze auf diesem Aral pro entstanden. Das schafft natürlich weitere Herausforderungen, denn die Menschen wollen nicht nur arbeiten, sondern auch möglichst in der Nähe wohnen – und das zu erschwinglichen Preisen. Durch die Ausweisung neuer Baugebiete, aber auch eine Verdichtung im Innenstadtbereich will der christsoziale Bürgermeister, den seine Partei bereits vor sieben Monaten nominiert hatte, die Sache angehen. Eines ist dem Kommunalpolitiker bereits gelungen, was sicher nicht zum Schaden der Attraktivität seiner Stadt ist: Das im Landkreisnorden beliebte Gartenhallenbad bleibt am Ort und wird generalsaniert. Ein Neubau an anderer Stelle war eine Alternative, die in der Vergangenheit zur Diskussion gestanden hat. Am Sonntagabend hatte Konrad 79,0 Prozent der Stimmen für sich verbuchen können. „Ich bin soweit zufrieden und glücklich“, teilte er mit. Trotzdem werden das viele als Dämpfer betrachten. Sechs Jahre zuvor war sein Resultat noch deutlich besser: Damals schaffte der CSU-Politiker 93,6 Prozent. Im Keller eines Stadtrats ließ die CSU den Abend ausklingen.

