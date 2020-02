vor 52 Min.

Bürgermeister-Kandidat in allen Ortsteilen nominiert

Reinhard Schieferle will Gemeinschaftsgefühl in Winterbach, Waldkirch und Rechbergreuthen stärken.

Reinhard Schieferle will Bürgermeister der Gemeinde Winterbach werden. Der 49-jährige Familienvater wurde für die Kommunalwahl am 15. März von allen drei Wählervereinigungen der Gemeinde Winterbach als Kandidat nominiert. „Ich freue mich auf diese Herausforderung und werde mich mit ganzer Kraft und vollem Engagement dieser Aufgabe stellen.“

Reinhard Schieferle ist in Winterbach aufgewachsen und hat hier seinen Lebensmittelpunkt. Er ist seit zwölf Jahren kommunalpolitisch im Gemeinderat aktiv, sechs Jahre davon als Zweiter Bürgermeister, und Mitglied in den örtlichen Vereinen. In dieser Zeit konnte er sich einen Einblick in die Gemeindearbeit verschaffen und möchte sich nun selbst den zukünftigen Herausforderungen als Bürgermeister stellen.

Seine Motivation und seine Ziele seien, die Vereine in allen Ortsteilen zu unterstützen, um so das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und ein Zukunftskonzept zu erarbeiten. Als eine Herzensangelegenheit bezeichnet er, in einen guten Dialog mit den Bürgern der Gemeinde zu treten.

Für die Wahl des künftigen Winterbacher Gemeinderats wurden folgende Kandidaten entsprechend ihrer Listenplätze nominiert:

Für die Wählervereinigung Winterbach: Hans-Jürgen Klein, Karl Abold, Albert Kaifer, Tobias Hämmerle, Christine Tausend, Wolfgang Baur sowie Maximilian Abold. Für die Wählervereinigung Waldkirch: Lukas Deisenhofer, Christina Wörner, Georg Baur, Benedikt März, Matthäus Neidlinger sowie Michael Siegner. Für die Wählervereinigung Rechbergreuthen: Roman Brenner, Maximilian Briegel, Marco König, Sarah Hontscha sowiePeter Hontscha. (zg)

