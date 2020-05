Bürgermeister Karl Oberschmid: von Magenschwingern und Erfolgen

Plus Karl Oberschmid gibt nach zwölf Jahren das Amt als Bürgermeister der Holzwinkelgemeinde Winterbach ab. Der 60-Jährige zieht Bilanz und freut sich auf das Neue.

Die Kommunalpolitik hatte er weniger im Blick, als 2002 der damalige Winterbacher Bürgermeister Josef Schieferle anfragte, ob er nicht für den Gemeinderat kandidieren wolle. „Früher war für mich der Betrieb das Wichtigste“, sagt Karl Oberschmid, Betreiber des Energiehofs Oberschmid, im Rückblick auf zwei Amtsperioden als Bürgermeister von Winterbach. Und er verrät, warum die Kommunalpolitik dann doch ein wesentlicher Teil seine Lebens geworden ist und wie er trotzdem dafür gesorgt hat, dass der Betrieb sich weiter gut entwickeln kann.

„Wenn ich etwas erreichen möchte, dann werde ich alles dafür tun“, sagt der 60-Jährige, der auf dem nördlich von Winterbach und Rechbergreuthen liegenden Eisingerhof geboren ist, den er mittlerweile zum Energiehof ausgebaut hat. Wer Oberschmid kennt weiß, dass diese Devise wirklich auf ihn zutrifft. Er mag keine halben Sachen machen. Und doch war es bei seinem Start in die Kommunalpolitik ein bisschen so. Der junge Mann ging nicht einmal zur Kandidatenvorstellung – wurde trotzdem auf Anhieb in den Gemeinderat gewählt und auch gleich noch Stimmenkönig. „Das hat mich selber überrascht“, sagt er. Obwohl er als Kandidat für den Rat die meisten Stimmen bekommen hatte, wollte er aber nicht gleich Zweiter Bürgermeister werden.

Familienrat gab das "Ja" für die Bürgermeisterkandidatur in Winterbach 2008

Nach einer Wahlperiode im Gemeinderat von Winterbach kam der Vorschlag, er möge für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Für Karl Oberschmid war klar: Das geht nur, wenn es gelingt, „den Betrieb so zu organisieren, dass ich abkömmlich bin“. Denn Oberschmid hatte die Landwirtschaft Einöde Eisingerhof ständig weiterentwickelt: 1987 ein Gewerbe angemeldet, war 1994 als Geschäftsführer für sechs Betriebe mit dem Landkreis in die Kompostierung eingestiegen und hat eine Hackschnitzelgewinnung aufgebaut. Später kam noch ein Solarfeld dazu und für den Energiepakt des Landkreises wurde er Koordinator. Jedenfalls: Der Familienrat hatte sein Ja zur Bürgermeisterkandidatur 2008 gegeben und Oberschmid war zuversichtlich, dass der Betrieb mit zwölf Beschäftigten gut weiterläuft.

Mit zwei Gegenkandidaten ging Oberschmid 2008 in den Wahlkampf für die Wählervereinigung Waldkirch, denn die Kandidatur auf der Liste der Wählervereinigung Winterbach hatte er einem Konkurrenten überlassen. Dann aber kamen zur Nominierungsversammlung der Wählervereinigung Waldkirch so wenig Besucher, dass es nicht für die erforderlichen Unterschriften gereicht hätte. Und spätestens hier kam das Motto von Karl Oberschmid wieder zum Tragen: „Wenn ich etwas erreichen möchte, dann werde ich alles dafür tun.“ Der Bürgermeisterkandidat in spe wusste, dass im Keller der Versammlungsstätte der Pfarrgemeinderat tagte, und so erbat er kurzerhand dort die notwendige Unterstützung. Es klappte nicht nur mit der Kandidatur, Oberschmid setzte sich gegen die beiden Mitbewerber durch und wurde Bürgermeister der Holzwinkelgemeinde.

Auf die geringen Gebühren für Kindegartenkinder ist Oberschmid stolz

Für die Familien wollte er sich einsetzen, und so erreichte er bald nach dem Amtsantritt, dass die Kindergartengebühren in der Gemeinde Winterbach von 35 bis 51 Euro auf fünf bis 15 Euro monatlich für die Halbtags-Betreuung gesenkt wurden. Dass schon ab September 2012 in der Holzwinkelgemeinde das letzte Kindergartenjahr für die Eltern kostenfrei war, berichtet er noch heute mit Stolz in der Stimme und sagt: „Ich bin da richtig vorausgeprescht.“ Und er fügt hinzu: „Gott sei dank zahlt das mittlerweile der Staat und nicht mehr die Gemeinde.“

Neben Kinderbetreuung, Förderung der Vereine, dem Bauen und Vernetzen von Radwegen und dem Aufbau des Jugendtreffs in Rechbergreuthen standen in den zwei Amtszeiten 2008 bis 2020 Breitbandausbau, Flexibus, Hochwasserschutz, Feldwegasphaltierung mit den Jagdgenossenschaften, die Erschließung von Baugebieten, die Aufstellung von Urnenstelen und noch mehr auf Oberschmids Agenda. Nicht zu vergessen das Mitteilungsblatt auf Ebene der Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang, zu der die Gemeinde Winterbach gehört und das Oberschmid als Gemeindechef realisieren konnte. „Als Bürgermeister hast du andere Möglichkeiten wie als Gemeinderat“, sagt er.

Karl Oberschmid erinnert an tödlichen Unfall in Rechbergreuthen

Im Rückblick freut er sich über das Erreichte. Aber er erinnert auch an den tödlichen Unfall eines Jugendlichen im Jugendtreff Rechbergreuthen – „Das vergess’ ich nie.“ Und er sagt: „Magenschwinger kassierst du auch in dem Amt.“ Als Bürgermeister müsse man viel wegstecken, auch persönliche Anfeindungen und Enttäuschungen. „Das muss man abhaken“, sagt der Oberschmid, der jetzt nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Mit seinen 60 Jahren will er aber noch nicht an den Ruhestand denken: „Ich fühle mich noch zu jung dazu.“

Karl Oberschmid will sich jetzt wieder mehr auf seinen Betrieb konzentrieren, Ideen für Innovationen hat er schon. Er gibt den Schlüssel für das Amtszimmer im Lagerhaus der Raiffeisenbank mit einem „sehr guten Gefühl“ an seinen Nachfolger Reinhard Schieferle weiter und will am letzten Amtstag mit seiner Frau Ingrid ein Glas Sekt trinken. „Ohne Frau und Familie kannst du das nicht machen“, sagt Karl Oberschmid in der Rückschau, und: „Ich freue mich auf das Neue!“