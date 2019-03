vor 35 Min.

Bürgermeister Wörz hat einen neuen Vize

Florian Haupeltshofer von den Jungen Bürgern folgt als Zweiter Bürgermeister der Marktgemeinde Robert Hieber von den Freien Wählern nach. Auf was sich der 34-Jährige in seinem Amt besonders freut.

Von Lea Binzer

Die Marktgemeinde Offingen hat seit Montag, 11. März einen neuen Zweiten Bürgermeister. Der bisherige Stellvertreter von Bürgermeister Thomas Wörz von der SPD Robert Hieber von den Freien Wählern war am 4. Februar dieses Jahres von seinen Pflichten als gewähltes Marktgemeinderatsmitglied entbunden worden. Dies geschah auf eigenen Wunsch aus Altersgründen. Dadurch verlor er auch sein Amt als Zweiter Bürgermeister (wir berichteten). Zunächst aber ist Thomas Rohrhirsch von den Freien Wählern als neues Offinger Gemeinderatsmitglied vereidigt worden. Der 53-Jährige rückt damit als Listennachfolger für Robert Hieber nach.

Zur Wahl des Zweiten Bürgermeisters standen zwei Kandidaten: Florian Haupeltshofer von den Jungen Bürgern und Georg Bader von den Freien Wählern. Das Ergebnis war eindeutig. Zehn Stimmen fielen auf Haupeltshofer und fünf auf Bader. Ein Stimmzettel war ungültig. Offingens Gemeindechef Thomas Wörz von der SPD vereidigte anschließend seinen neuen Stellvertreter.

Haupeltshofer will Offingen aktiv mitgestalten

„Ich war sehr überrascht, dass das Ergebnis der Wahl so offensichtlich ausgefallen ist“, sagt Haupeltshofer im Nachhinein. Überrascht sei der 34-Jährige, der am Sonntag seinen 35. Geburtstag feiert, auch im Vorfeld gewesen, als sein Vorgänger Robert Hieber auf ihn zugekommen sei und gefragt habe, ob er sich vorstellen könne, Zweiter Bürgermeister in Offingen zu werden. „Ich bin doch erst kurze Zeit Gemeinderat und noch so jung. Da habe ich mir erst einmal Bedenkzeit erbeten“, erklärt Haupeltshofer. Letztlich habe der verheiratete Vater einer 14 Monate alten Tochter aber vor allem deshalb „Ja“ gesagt, weil er sich freue, in dieser Position Offingen noch aktiver mitgestalten zu können.

Seit 2014 ist der gebürtige Offinger Gemeinderat, es ist seine erste Legislaturperiode. Zuvor schon einmal politisch tätig war der Lehrer, der im kaufmännischen Bereich Industriekaufleute an der Berufsschule in Günzburg unterrichtet, nicht. Dennoch liegt ihm die Politik im Blut: Sein Großvater war bereits Rathauschef in Offingen.

Vertretung des Ersten Bürgermeisters als Hauptaufgabe

Im Gemeinderat war der 34-Jährige Jugendreferent und Mitglied des Rechnungsausschusses. Zwei Aufgaben, die er auch als Zweiter Bürgermeister weiter wahrnehmen wird. Seine Hauptaufgabe wird es nun aber vor allem sein, Thomas Wörz zu vertreten, etwa bei Terminüberschneidungen, Krankheit oder Urlaub – wie es schon diesen Freitag bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Offingen der Fall sein wird. „Bürgermeister Wörz ist im Urlaub, also darf ich gleich ran“, sagt Haupeltshofer und lacht.

„Ein großes Projekt wird in den nächsten zwei Jahren das geplante Haus der Musik werden“, ist sich der 34-Jährige sicher. „Als Jugendreferent will ich dabei für die Kinder und Jugendlichen das Beste rausholen und mich deshalb intensiv einbringen“, fügt er hinzu. Ansonsten will sich Haupeltshofer von seinem neuen Amt und seinen Aufgaben überraschen lassen und ist neugierig auf das, was kommt.

Weitere Themen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Hallenerweiterung einer Produktionshalle in der Rappenwörthstraße in Offingen trotz Überschreitens der Baugrenze um bis zu zwei Meter, da der Mindestabstand zu anderen Grundstücken eingehalten werden kann.

Ebenfalls einstimmig sprach sich der Gemeinderat für den Einsatz einer Kehrmaschine jeweils nach der Winterdienstsaison aus. Den Antrag dazu stellte die SPD-Fraktion. Dadurch könnte auf das Einsammeln des Wintersplits durch den gemeindlichen Bauhof verzichtet werden. Dies kostete 2018 knapp 8340 Euro. Die Kosten für eine geliehene Kehrmaschine, die innerhalb von drei Tagen die Straßen innerorts reinigen könnte, belaufen sich dagegen nach Schätzungen nicht einmal auf 2100 Euro. Der Bauhof soll nun drei Angebote einholen.

Passend zu diesem Thema fragte ein Bürger, wann dieses Jahr der Split von den Gehwegen abgeholt werde. Bürgermeister Wörz antwortete, dass dies erst in naher Zukunft geschehen werde. Denn es habe noch geschneit und das Wetter diese Woche bleibe weiter unbeständig.

