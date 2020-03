vor 1 Min.

Bürgermeister in Haldenwang: Die Ergebnisse zur Stichwahl und Kommunalwahl 2020

Zur Kommunalwahl 2020 in Haldenwang finden Sie hier die Ergebnisse der Gemeinderat- und Bürgermeisterwahl. Die Wahlergebnisse der Bürgermeister-Stichwahl folgen ab dem 29. März.

Hinweis: Wenn das Stichwahl-Ergebnis vorliegt, finden Sie es in der Grafik in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Auch in Haldenwang im Kreis Günzburg fanden im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern die Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl statt. In diesem Artikel finden Sie alle Ergebnisse. Erst bei der Stichwahl am 29. März entscheidet sich aber endgültig, wer Bürgermeister wird. Auch diese Wahlergebnisse bekommen Sie dann hier bei uns.

Wahl in Haldenwang: Akutelle Ergebnisse der Bürgermeister-Stichwahl 2020

Das beste Ergebnis bei der Bürgermeisterwahl in Haldenwang am 15. März hatte Doris Egger (Haldenwanger Block) mit 38,8 Prozent geholt. Michael Straub (Freier Wählerblock Konzenberg) kam auf 29,9 Prozent. Diese beiden Kandidaten treten bei der Stichwahl am 29. März noch einmal gegeneinander an. Wenn das Wahlergebnis feststeht, finden Sie es bei uns.

Wer in Bayern zum Bürgermeister gewählt werden möchte, benötigt bei der Kommunalwahl ein Ergebnis von mehr als 50 Prozent. Wenn das in einer Stadt oder Gemeinde keinem Kandidaten gelungen ist, gehen die beiden Bewerber mit den besten Ergebnissen in die Stichwahl.

Haldenwang - Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 vom 15. März: Ergebnis der Bürgermeisterwahl und der Gemeinderatswahl

Wie waren bei der Kommunalwahl 2020 am 15. März die Ergebnisse der Gemeinderat- und der Bürgermeister-Wahl in Haldenwang ausgefallen? Hier die Antwort:

