14:30 Uhr

Bürgermeister von Dürrlauingen: „Auf dem Bestehenden aufbauen“

Plus Friedrich Bobinger ist seit Mai der neue Bürgermeister von Dürrlauingen. Wie sich sein Amtsantritt während Corona gestaltete und wie er seine Ziele verwirklichen möchte.

Von Peter Wieser

Die ersten 100 Tage liegen bereits hinter den Bürgermeistern: So lange sind die im Mai vereidigten, neu gewählten Rathaischefs in der Region im Amt. Die Günzburger Zeitung trifft alle Neulinge zum Gespräch. Ihre Bilanz dieser Zeit stellen wir in loser Folge vor.

Herr Bobinger, Sie sind jetzt seit etwas mehr als 100 Tagen Bürgermeister der Gemeinde Dürrlauingen. Wie waren denn so Ihre ersten Tage im Amt?

Friedrich Bobinger: Der Start war sehr gut. Vieles hat sich so entwickelt, wie ich es erwartet habe. Bereits in den ersten Wochen konnte ich verschiedene Dinge zum Abschluss bringen, unter anderem konnten beim Amt für Ländliche Entwicklung der Auszahlungsantrag und der Verwendungsnachweis für das Bürgerhaus in Mönstetten eingereicht werden. Wir hoffen, noch in diesem Jahr mit dem Eingang der kompletten Fördersumme. Das sind immerhin rund 650 000 Euro. Eine schöne Sache, wenn man mit so etwas beginnen kann.

Was war denn in den ersten Wochen für Sie besonders stressig beziehungsweise besonders erfreulich?

Bobinger: Die vielen konstituierenden Sitzungen der verschiedenen Gremien und Zweckverbände haben schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Völlig unerwartet kam auch das Thema mit einer durch das Gemeindegebiet führenden Gasleitung zu dem bei Gundremmingen möglicherweise entstehendem Gaskraftwerk. Ich denke aber, dass es uns insgesamt gut gelungen ist, den Übergang sehr rund zu gestalten und dass wir schon in den ersten Wochen gute Entscheidungen getroffen haben. Das erste Hochzeitspaar habe ich auch schon getraut.

Wie hat sich denn die Situation gerade am Anfang im Hinblick auf Corona gestaltet?

Bobinger: Ich habe mich zunächst in die laufenden Themen eingearbeitet, aber der Lockdown hat mich schon beschäftigt. Was das gemeindliche Personal angeht, da musste ziemlich jongliert werden. Weitaus weniger angenehm war, dass die Schulen und Kindergärten geschlossen hatten. Im Wahlkampf propagiert man, dass man die Infrastruktur stärken will und just am nächsten Tag passiert dann genau das Gegenteil beziehungsweise man übernimmt Strukturen, an denen man im Augenblick nichts ändern kann. Das hat genervt. Aber es blieb nichts anderes übrig. Man musste das Beste daraus machen.

Apropos Wahlkampf: Die Attraktivität der Gemeinde als Lebensort für Jung und Alt vorantreiben – das nannten Sie als eines Ihrer wichtigsten Ziele. Sie sprachen dabei von einem Maßnahmenpaket. Gibt es dazu Ideen und Pläne zu Projekten, die Sie in den kommenden Monaten anstoßen möchten?

Bobinger: Natürlich. Es muss ein durchgängiges Gesamtkonzept – beginnend von der Kinderbetreuung bis hin zu unseren Senioren – sein. Die Ansätze sind da. Konkret haben wir inzwischen eine Arbeitsgruppe „Kinderbetreuung“ mit sehr guten Leuten aus allen Ortsteilen gegründet. In Zusammenarbeit mit der Kindergartenleitung haben wir bei den Eltern eine Umfrage gestartet, deren Ergebnisse mit einfließen sollen. Beim Amt für Ländliche Entwicklung gab es bereits ein Gespräch im Hinblick auf Fördermöglichkeiten auch hinsichtlich bezahlbaren Wohnraums für junge wie auch für ältere Menschen. Ebenfalls auf den Weg gebracht wurde die flächendeckende Breitbanderschließung, bei der bereits die Markterkundung läuft. Wenn wir in den Genuss der „Gigabitförderung“ kommen, dann könnten im Jahr 2025 alle Haushalte und natürlich auch unsere Betriebe über Glasfaser verfügen. Wir arbeiten mit Nachdruck an dem Konzept – ich nenne das mal optimistisch „Dürrlauingen 2030“, indem wir sagen, in welche Richtung wir gehen wollen, ohne die aktuell anstehenden und notwendigen Maßnahmen aus den Augen zu verlieren.

Noch einmal zurück zu Corona: Wird sich wegen der derzeitigen Situation alles so, auch finanziell, realisieren lassen?

Bobinger: Welche Auswirkungen der Lockdown haben wird, ist momentan nicht absehbar. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir kluge Entscheidungen treffen und dürfen nicht den Fehler machen, wichtige und notwendige Investitionen für die Entwicklung der Gemeinde ersatzlos zu streichen, weil die Finanzierung schwierig ist. Uns fehlen im Moment auch ein wenig die sogenannten freien Mittel für weitere Investitionen, aber unsere Kommune ist, wenn man alles aufwiegt, schuldenfrei. Ich gehe davon aus, dass wir, auch wenn es vielleicht etwas länger dauert, die Ziele, die wir uns setzen, erreichen können.

Ihr Vorgänger Edgar Ilg war zwölf Jahre Bürgermeister von Dürrlauingen und in der Vergangenheit wurde doch einiges bewegt. Was ist das für ein Gefühl, dieses Amt fortzuführen und was sagt Ihre Familie dazu?

Bobinger: In der Tat hat sich vieles getan. Die Entwicklung einer Kommune ist ein fortwährender Prozess und beruht auf Verantwortung, die von Bürgermeister zu Bürgermeister weitergegeben wird. Ich möchte mit meinem Gemeinderat auf dem aufbauen, was uns übergeben wurde und dabei gleichzeitig neue Akzente setzen. Was die Familie betrifft: Wir waren uns von Anfang an einig, Amt und Privatsphäre strikt zu trennen. Daran halten wir uns, und das funktioniert.

Sie sind Mitglied in vielen Vereinen, haben in den letzten Jahren beim „Dürrlaria-Ball“ auf recht amüsante Art moderiert. Werden Sie dort auch weiterhin aktiv sein?

Bobinger: Ich muss mal schauen, ob der „Dürrlaria-Vertrag“ verlängert wird. Wie und ob der Fasching stattfindet, weiß im Moment niemand. Das Moderieren hat mir immer viel Freude bereitet und ich will die Jugendarbeit unterstützen. Diese ist in allen Vereinen und Gruppierungen einer der wichtigsten Bausteine für die zukünftige Entwicklung und die Steigerung der Lebensqualität einer Gemeinde. Vereine sind wichtig und sie sind das gesellschaftliche Rückgrat einer Kommune.

Lesen Sie mehr aus Dürrlauingen:

Online-Feier für Absolventen in Dürrlauingen

Was wird aus dem ehemaligen KJF-Schwesternwohnheim in Dürrlauingen?

Themen folgen