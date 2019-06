17:41 Uhr

Bundesfinale: Günzburgerin vertritt Bayern beim Vorlesewettbewerb

Die zwölfjährige Anna Denzler hat heute als beste Vorleserin Bayerns am Bundesfinale in Berlin teilgenommen. Ihre Mitschüler aus dem Maria-Ward-Gymnasium waren als Fanclub mit dabei. Gewonnen hat aber ein Lesetalent aus Mecklenburg-Vorpommern.

Rund 570 000 Schülerinnen und Schüler aus 7000 Schulen in Deutschland haben in diesem Jahr am Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels teilgenommen, die 16 besten aus allen Bundesländern haben sich am Mittwoch in Berlin zum Bundesfinale getroffen. Unter ihnen auch die Günzburgerin Anna Denzler als Siegerin des Bayerischen Landeswettbewerbs.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 60. Bundesfinales des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels mit den Jurymitgliedern, Moderator Felix Seibert-Daiker und Börsenvereins-Vorsteher Heinrich Riethmüller. Mittendrin: Die Günzburger Gymnasiastin und bayerische Landessiegerin des Wettbewerbs, Anna Denzler. Bild: Monique Wuestenhagen

Gewonnen hat den 60. Vorlesewettbewerb der elfjährige Anton Naab aus Mecklenburg-Vorpommern. Für die zwölfjährige Anna war die Teilnahme ein besonderes Erlebnis: Ihre Klasse des Maria-Ward-Gymnasiums Günzburg begleitete sie als „Fanclub“ zum Finale nach Berlin.

Vorlesewettbewerb: Finalistin Anna Denzler gewinnt ein Medienpaket

Bei der Veranstaltung im Studio beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in Berlin waren als Gäste unter anderem Bodo Sengebusch, erster Bundessieger des Vorlesewettbewerbs, sowie der Rapper Eko Fresh, der für das Finale eigens den Song „Jetzt ein Buch“ produzierte. Als Jury waren Kika-Moderator Tom Gailus, Schauspieler Damian Hardung, Moderatorin Katty Salié, Hörbuchverlegerin Angelika Schaack sowie die Vorjahressiegerin Victoria Schaay mit dabei. Die Veranstaltung moderierte Felix Seibert-Daiker vom Kika. Wie alle Finalistinnen und Finalisten erhält auch Anna Denzler ein Medienpaket mit Büchern und einem Hörbuch.

Finale wird im Kika ausgestrahlt

Der rbb hat das Finale aufgezeichnet und produziert eine Sendung, die am Samstag, 6. Juli, um 17 Uhr im Kika ausgestrahlt wird. Das Erste zeigt zum Start des neuen Wettbewerbs 2019/20 eine weitere Sendung am 19. Oktober um 7.50 Uhr. (zg)