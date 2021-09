Erste Prognose zur Bundestagswahl: Das sind Reaktionen aus dem Wahlkreis Neu-Ulm

Plus SPD und CDU/CSU gleichauf, die Grünen auf Platz drei. Erste Prognosen für die Bundestagswahl 2021 sind eingetroffen. So sehen Reaktionen aus dem Wahlkreis Neu-Ulm aus.

Die ersten Prognosen für die Bundestagswahl 2021 sind da: SPD und CDU/ CSU sind gleichauf (beide 25 Prozent). Die Grünen kommen auf 15, AfD und FDP kommen auf 11 Prozent. Die Linke kratzt an der Fünf-Prozent-Hürde. Was sind die ersten Reaktionen der Kandidaten aus dem Wahlkreis Neu-Ulm?