Bundestagswahl

12:04 Uhr

Podiumsdiskussion: Für die Region wird eine starke Bahn gebraucht

Plus Bei der Podiumsdiskussion der Wirtschaftsvereinigung Günzburg stehen sechs Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag Rede und Antwort.

Von Peter Wieser

Die letzte Podiumsdiskussion der Wirtschaftsvereinigung Günzburg hatte im März 2019 im Hinblick auf die Kommunalwahlen stattgefunden. Jetzt waren es die Bundestagswahlen. Ein informativer Abend in direktem Austausch – so hatte Vorsitzende Eva Heißwolf die inzwischen zur Traditionsveranstaltung gewordene Podiumsdiskussion der Wirtschaftsvereinigung bezeichnet. Klar ist: „Es wird in den nächsten Wochen eng zugehen, es wird spannend“, so auch Stefan Fross, Vorstand der VR-Bank Donau-Mindel. Entsprechend groß war das Interesse, der Panoramasaal in der Hauptgeschäftsstelle der Bank in der Dillinger Straße war gut gefüllt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen