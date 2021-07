Bundestagswahl

18:45 Uhr

Wahlkreis Neu-Ulm: Diese 13 wollen als Direktkandidierende in den Bundestag

13 Kandidatinnen und Kandidaten aus der Region möchten gerne in diesem Gebäude in Berlin als Abgeordnete tätig sein. Doch nur für Einen oder Eine gibt es ein direktes Ticket in den Bundestag.

Plus In neun Wochen wissen wir, ob wieder drei Politikerinnen und Politiker die Interessen der Region im Bundestag wahrnehmen. Aber wer will eigentlich nach Berlin? Ein Überblick.

Von Till Hofmann

Eines steht jetzt schon fest: Die Interessen des Wahlkreises 255 ( Neu-Ulm) wird ein anderer Mann beziehungsweise eine andere Frau mit einer Direktkandidatur vertreten, als dies bislang der Fall war. Dies liegt am früheren CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein ( Münsterhausen, Kreis Günzburg), der als Nachfolger von Theo Waigel 2002 erstmals im Berliner Reichstagsgebäude Platz nahm.

