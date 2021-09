Bundestagswahl

vor 26 Min.

Wo CSU, SPD und Co. im Kreis Günzburg am besten und schlechtesten abschneiden

Plus Die Auswertung der vorläufigen Wahlergebnisse der Bundestagswahl verrät interessante Details für den Kreis Günzburg. Nicht nur diese Zahlen lohnen einen Blick.

Legt man das Gesamtergebnis bei der Bundestagswahl für die Union zugrunde, haben die "Schwarzen" im Landkreis Günzburg noch vergleichsweise gut abgeschnitten - und das trotz der Maskenaffäre. Die Wahlbeteiligung liegt hingegen ziemlich genau bei dem Wert wie im Gesamten: 76,8 Prozent haben im Landkreis ihre Stimmen abgegeben, 76,6 waren es deutschlandweit betrachtet. In Breitenthal liegt die Quote sogar bei 85,7 Prozent und damit am höchsten im Kreis Günzburg, in Ursberg mit 63,7 Prozent am niedrigsten. Was fällt noch auf? Ein Blick in die Zahlen, ausgehend vom vorläufigen Ergebnis.

