vor 52 Min.

Bundesverdienstmedaille für IHK-Prüfer

Rolf Hochwald wird für seine außergewöhnliche ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet

Die Bundesverdienstmedaille liegt auf schwarzem Samt. Rolf Hochwald ist sichtlich gerührt, als er die hohe Auszeichnung erhält. Eigentlich hätte es eine große Feier werden sollen. Doch coronabedingt übergibt Landrat Hans Reichhart den rot-goldenen Orden in kleinem Rahmen. Hochwald hat wesentlich dazu beigetragen, dass es im Landkreis Günzburg Gasthäuser gibt, die ausgezeichnetes Essen bieten. Denn als ehrenamtlicher Prüfer der IHK Schwaben nimmt er seit weit über 40 Jahren die Prüfungen im gastronomischen Bereich ab.

Wer hier gelernt hat, der kennt Rolf Hochwald – und der kennt seine Prüflinge. Hochwald ist der Mann, den man flüsternd fragen will, wo es denn besonders gut schmeckt, wer den besten Braten macht, wer kreativ und traditionell kocht. Dann lacht er, gibt seinen Tipp ab und eine Anekdote gleich dazu. Er ist sichtlich stolz auf seine Prüflinge.

Die Bundesverdienstmedaille erhält Hochwald, weil er sich außergewöhnliche Verdienste um die Wirtschaft in Schwaben erworben hat. Sicher aus Pflichtgefühl, ganz sicher aber auch aus Leidenschaft für gutes Essen, für den Umgang mit Menschen, für sein Durchhaltevermögen. Vorgeschlagen wurde er von zwei Mitarbeitern der IHK Schwaben, die seit Jahren wissen, wie viel Zeit er für die Prüfungen, für die Vorbereitungen, für die Menschen aufwendet. Hochwalds Engagement kennt weder Feierabend noch Wochenende. Es geht ihm bei seiner Tätigkeit stets um den Prüfungserfolg der Auszubildenden und das Gelingen der hochkomplexen Prüfungen. Im Bereich der Weiterbildungsprüfungen ist Rolf Hochwald für das Prüfungsprofil „Küchenmeister“ verantwortlich und betreibt hierfür seit Jahrzehnten einen ebenso hohen Aufwand wie im Bereich der Ausbildungsprüfungen.

Außerdem berät er die hauptamtlichen Prüfungssachbearbeiter der Industrie- und Handelskammer Schwaben. Im Laufe der Jahre hat er über 100 Zwischen- und Abschlussprüfungen in gastronomischen Berufen abgenommen. „Mindestens“, sagt er. So eine Ehrung sei etwas Besonderes, fügt Hochwald hinzu. Gerechnet habe er damit nicht. Jetzt, da er Medaille und Nadel in den Händen halten kann, glaubt er es auch. Vorher, sagt er, sei er sich nicht sicher gewesen, ob das nicht ein Spaß sei. (zg)

Themen folgen