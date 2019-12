vor 24 Min.

Buntes Weihnachtsallerlei mit Gerd Anthoff

Eine literarisch-musikalische Duftnote setzten im adventlichen Ambiente der Burgauer Kapuziner-Halle Schauspieler Gerd Anthoff und seine beiden musikalischen Begleiter.

Von Helmut Kircher

„Damals an Weihnachten…“, als es weder Computer gab noch Handy, als die Adventszeit noch „stad“ und der Nikolaus familienintern selbstgespielt war, weil die weihnachtsindustrielle Konsumkultur erst Laufen lernte. Das bietet, vernetzt mit unserer heutigen Warenhaus-Klingel-Bimmel-Mentalität, einen entlarvenden Blick auf die Patina beschwerter Nostalgie einer sogenannten „guten alten Zeit“. Einer Zeit, die damals neu war und gar nicht gut. „Gott allein ist nicht dran schuld!“ heißt es in Erich Kästners „chemisch gereinigtem Weihnachtslied“, und dennoch, im „Dezember“ stapft der Nikolaus ungetrübt wieder „durch jeden Kindertraum.“

Gerd Anthoff liest die beiden Gedichte in der Burgauer Kapuziner-Halle im Wohlklang seiner dunkel timbrierten Stimme, mit einem Tupfer angebayerter Sprachmelodie. Die Musik, die Jost-H. Hecker (Cello) und Thomas Bogenberger (Gitarre und Ukulele) beisteuern, lässt aufhorchen. Keine weihnachtlich verzuckerte Labsal aus dem Wohl - und Wonnebilderbuch. Eher das Gegenprogramm.

Unaufdringlich arrangierte, jazzige Lullaby- Finessen, verschmolzen mit südamerikanisch peppigem Folk. Die bekannten – und auch weniger bekannten – Geschichten aus der guten alten Weihnachtszeit, Anthoff liest sie nicht nur, er spielt sie, stimmlich variabel, im sitzenden Darstellungsmodus, sozusagen. Dem Reinheitsgebot puristischer Nostalgiker allerdings stellt er, schauspielerisch gekonnt in verschiedenste Ausdrucksnuancen wechselnd, den Duktus des Spitzbübischen, des Hintergründigen und auch des Tragischen gegenüber. Wie etwa in Oskar Maria Grafs „Die Weihnachtsgans“ den spießbürgerlichen Verhaltenskodex in Zeiten saturierter Fressmoral. „So was macht man doch nicht!“

Gerd Anthoff in Burgau: Das Cello brummt dazu

Und das Cello brummt dazu die leichtfüßig hingetupften Ukulele-Hüpfer sirupsüß ins abgründig Heitere. Um dann, in einer rührseligen Geschichte von Erich Kästner, in einer wohl noch nie da gewesenen, hinreißenden Cello-Version kratzig schriller und Katzenmusik jaulender Stille-Nacht-Heilige-Nacht-Verhohnepipelung, den Buben Felix loszuschicken, um Senf für die Heiligabendwürstchen zu kaufen. Er bringt ihn, den Senf. Fünf Jahre später. Da waren die Würstchen kalt. Und die liebevolle Ohrfeige des Vaters schallend.

Im Kriegs- und Hungerjahr 1945 freuten sich die Menschen sogar über ein simples „Hindenburglicht“ (etwas Pappe, etwas Wachs und ein Docht), das ein wenig Licht und Wärme ausstrahlte, am Heiligen Abend, in einem Güterwagon, so erzählt Peter Härtling in „Der Koffer“. Fritz Müller-Partenkirchen verpflichtet kindliche Einfallslust zu geistigen Liegestützen im Turnsaal der Fantasie. Lässt Halifax, den Superschlittschuh, gegen Biwifax, den fiktiven und lediglich im Wunschdenken eines Buben existierenden Ferrari des ultimativen Schlittschuhwesens, antreten.

Ein Happy End zum Finale

Das Finale schließlich happyendend, den „Alten Peter“ mit Cello-Doppelgriffen deklamierend und, mit versiert witzigen Veredelungen, die rote Nase von Rentier Rudolf dazu. Stoff zu hörenswerter Nachdenklichkeit liegt in Bert Brechts „Das Paket des lieben Gottes“. Eine markant proletarische Erzählung aus dem Amerika des Jahres 1908, aus der Zeit der großen Depression, mit dem Trauma melancholiegetränkter Bitternis. Und der Gelegenheit, auch der Alten Musik ihren Platz einzuräumen, mit dem Largo-Satz aus Antonio Vivaldis Cellosonate.

Das Finale des Abends mündet in sinnlichkeitstrunkener Beschwingtheit. In schwelgender, prangend prunkender Lichter-, Orgel- und mit allen Sinnen ausgekosteter Kindheitsvehemenz. Strahlt, strömt und stilisiert sich in Oskar Maria Grafs Erinnerungen an die „Altbayrische Christmette“. Und als Zugabe ein lyrisch-groteskes Liebesabschiedsidyll, bestehend aus dem pulverisierten Großvater als heiligabendliche Nachspeise. Ach du liebe Weihnachtszeit!