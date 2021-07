"Telematik light" auf A8: Ärger bei Grünen, Gelassenheit bei Pansuevia

Plus Die Verkehrsbeeinflussungsanlage auf der A8 wird womöglich nur für drei Jahre installiert. Das erzürnt Politiker - muss aber noch gar nichts heißen.

Ob die angekündigte "Telematik light", also die kleinere Form der Verkehrsbeeinflussungsanlagen an der A8 zwischen Augsburg und Ulm/ Elchingen, von Dauer sein wird, ist fraglich. Schließlich hat das Bundesverkehrsministerium gegenüber unserer Redaktion erklärt, die Anlage werde als Pilotanlage im Rahmen einer Studie zu den Auswirkungen automatisiert fahrender Fahrzeuge auf den restlichen Verkehr errichtet. Ob die Anlage nach dem Abschluss der dreijährigen Laufzeit noch gebraucht wird, hänge von deren Wirkung auf den Verkehr ab, die ebenfalls untersucht werde. Entsprechend sauer reagieren Abgeordnete der Grünen, die zunächst beim Ministerium angefragt hatten.