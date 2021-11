Alkoholisiert über den Kreisverkehr nahe Konzenberg gefahren

Alkoholkonsum verringert zunehmend die Fahrtüchtigkeit. Statt in Schlangenlinien nahm ein Autofahrer den Kreisverkehr nahe Konzenberg direkt ins Visier.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend nahe Konzenberg, weil der Fahrer laut Polizei zu tief ins Glas geschaut hatte. Gegen 22.10 Uhr war ein 49-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße aus Scheppach kommend in Richtung Offingen unterwegs. Auf Höhe Konzenberg fuhr er direkt über den Kreisverkehr und kam in einem Feld zum Stillstand. Die zum Unfallort geeilten Polizeibeamten stellten beim Verursacher deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test verlief positiv, die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. (AZ)