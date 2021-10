Auffahrunfall auf der A8 bei Großanhausen: Zwei Autofahrer verletzt

Auf der A8 bei Großanhausen hat sich ein Unfall mit zwei Verletzten ereignet. Der Unfallhergang ist unklar und muss erst noch ermittelt werden.

Zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg ist es bei Großanhausen am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Daran beteiligt waren eine 33-jährige BMW-Fahrerin und ein 34-jähriger Audifahrer, die in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs waren. Der Audi prallte gegen das Heck des BMW. Beide Fahrzeuge waren zum Unfallzeitpunkt auf der linken Fahrspur unterwegs und kamen teils rundherum beschädigt auf dem linken Fahrstreifen an der Betongleitwand zum Stehen. Da der genaue Unfallhergang aufgrund widersprüchlicher Aussagen beider Beteiligten vor Ort noch unklar war, muss dieser noch ermittelt werden.

An den Autos entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro

Nach aktuellem Stand wurden beide Fahrzeugführer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. An der Betongleitwand und Leitplanke wird der Schaden auf rund 7000 Euro geschätzt.

Es waren vom Rettungsdienst drei Rettungswagen, ein Krankentransportfahrzeug, ein Notarztfahrzeug und ein Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Burgau sperrte mit etwa 22 Kräften den linken und den mittleren Fahrstreifen ab. Auch der Autobahnbetreiber Pansuevia war im Einsatz.