Ausschuss folgt Antrag einer Bürgerin: Neue Tempo-30-Zone in Burgau

In Burgau wird eine weitere Tempo-30-Zone eingerichtet.

Plus Zuletzt sind in Burgau mehrere Tempolimits verfügt worden. Nun kommt eine Tempo-30-Zone in der Stadt hinzu. Zudem soll ein neuer Feinkostladen entstehen.

Von Christian Kirstges

Die Anträge von Bürgern, im Bereich ihrer Straße die erlaubte Geschwindigkeit für Fahrzeuge zu senken, nehmen zu. Erst Mitte vergangenen Monats war beschlossen worden, auf der Maria-Theresia-Straße und angrenzenden Straßen eine Tempo-30-Zone einzurichten. Nun hat sich der Bauausschuss mit einem weiteren Gebiet beschäftigt.

