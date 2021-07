Auto am Burgauer Kirchplatz beschädigt und geflüchtet

Die Anhängerkupplung wurde einem Autofahrer zum Verhängnis, der am Burguauer Kirchplatz rückwärts fuhr. Er beschädigte ein abgestelltes Auto und fuhr dann davon.

Abnehmbare oder einklappbare Anhängerkupplungen sind bei einem Auto ein sinnvolles Zubehör. Denn dadurch verringert sich deutlich die Gefahr, damit beim Rückwärtsfahren einen Schaden zu verursachen. In der Nacht vom vergangenen Dienstag auf Mittwoch wurde so laut Polizei ein VW Polo, der am Burgauer Kirchplatz abgestellt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Unfallverursacher setzte sein Fahrzeug rückwärts und stieß mit seiner Anhängerkupplung an die Front des Polo. Der Verursacher fuhr weiter, ohne den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu melden. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)