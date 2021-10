Autofahrerin nimmt einem Radfahrer in Burgau die Vorfahrt

Ein Fahrradfahrer fährt in Burgau auf dem Radweg stadteinwärts. Dann biegt eine Autofahrerin aus einer Seitenstraße und es kommt zum Zusammenstoß.

Einen Radler übersah am Dienstagmittag eine Autofahrerin in Burgau und verursachte einen Unfall. Der Radfahrer war auf dem Radweg in der Ulmer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Gleichzeitig kam eine Autofahrerin von der Maria-Theresia-Straße und wollte ihrerseits nach rechts auf die Ulmer Straße einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Mann.

Unfall: Radfahrer konnte dem Auto in Burgau nicht mehr ausweichen

Dieser konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die linke hintere Seite des Autos. Dabei hatte er Glück im Unglück und wurde nicht verletzt. Allerdings entstand an seinem Rad ein Schaden von etwa 500 Euro an Gabel und Rahmen. Am Auto wird der Schaden von der Polizei auf circa 1000 Euro geschätzt. (AZ)