Bandeneinbrüche in Burgau: Junge Männer "wollten echte Kerle sein"

Plus Eine siebenköpfige Bande sorgte mit 17 Einbruchsdelikten im Raum Burgau für Unsicherheit in der Bevölkerung. Jetzt landeten sie vor dem Jugendschöffengericht.

Mit ihrer kriminellen Vergangenheit haben sie gebrochen: Aber die hat drei junge Männer jetzt in Form eines Strafverfahrens vor dem Günzburger Jugendschöffengericht wieder eingeholt. Insgesamt 17 Mal hatten die inzwischen 20-Jährigen als Mitglieder einer siebenköpfigen Bande im Raum Burgau zugeschlagen und vor allem hohen Sachschaden hinterlassen. Die Urteile gegen die drei Angeklagten fielen mit Verwarnungen, Geldauflagen und gemeinnütziger Arbeit verhältnismäßig mild aus.