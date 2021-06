Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst: 13.000 Euro Schaden

Eine Autofahrerin fährt am Freitag rückwärts aus einem Grundstück in Burgau und übersieht ein anderes Fahrzeug. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag in der Mindelstraße in Burgau ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 56-jährige Fahrerin eines VW rückwärts aus einem Grundstück in die Mindelstraße. Dabei übersah sie einen auf der Mindelstraße fahrenden Mercedes. Die beiden Autos stießen zusammen, es entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro. (AZ)