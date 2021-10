Burgau

vor 47 Min.

Beim Schwäbischen Abend geht es nicht nur um Reagadächr und Flädlasuppa

Beim Schwäbischen Abend am Samstag in der Burgauer Kapuziner-Halle brachte Peter Mader dem Publikum den Charme und die Eleganz des schwäbischen Dialekts auf amüsante Weise nahe.

Von Peter Wieser

Nein, das war nicht Hubert von Goisern, der auf dem Akkordeon mit der „Soliden Alm“ den „Schwäbischen Abend“ am Samstag in der Burgauer Kapuziner-Halle musikalisch begann. Peter Mader hatte Dieter Endris mitgebracht – sozusagen als Verstärkung, um bei dem vielen Text „au a bissle“ aufzulockern. Für sich selber hatte er ein Autenrieder Urtyp dabei, im Steinkrug und in Reichweite. Und wegen seiner Stimme – zu erzählen gab es nämlich genügend. Dass sich zudem so viele bekannte Gesichter unter dem Publikum befanden, eigentlich ganz Burgau, also auch Knöringen, Klein- und Großanhausen und Limbach, das freute Kulturamtsleiter Stefan Siemons besonders – und Peter Mader erst recht.

