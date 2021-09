Betrunken, ohne Fahrerlaubnis, Widerstand geleistet: Mann verursacht Unfall in Burgau

Durch den Unfall ist zudem eine Frau leicht verletzt worden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Am vergangenen Montagabend gegen 21 Uhr wollte ein 24-jähriger Fahrer in Burgau von der Ulmer Straße ortsauswärts nach links in den Kellerberg abbiegen. Er übersah einen in der Einmündung stehenden Wagen einer 20-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Test verlief positiv.

Der 24-Jährige leistete bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen Widerstand, es wurde dabei aber niemand verletzt. Zudem konnte er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 20-Jährige wurde leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro, meldet die Polizei. (AZ)