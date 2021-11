Betrunkener lässt in Burgau seine Wut an einem Briefkasten aus

Der reichliche Alkoholkonsum hat die Hemmungen eines 22-jährigen Mannes in Burgau fallen lassen. Mit der Polizei hatte er nicht gerechnet.

Auf einer Streifenfahrt beobachteten Beamte der Polizeiinspektion Burgau am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr, wie ein Mann in der Augsburger Straße in Burgau gegen einen öffentlichen Briefkasten der Post trat. Als sie ihn zu Rede stellten, nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein mit einem Messgerät durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 1,5 Promille. Am Briefkasten brach die Einwurfklappe ab und fiel in den Kasten. Warum der 22-Jährige gegen den Kasten trat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)