Blinde Zerstörungswut erzeugt in Burgau erheblichen Schaden

Ihrer Zerstörungswut haben in Burgau bislang unbekannte Personen in der Nacht vom Samstag auf Sonntag freien Lauf gelassen. Auf einem Firmengelände in der Augsburger Straße beschädigten sie das Glas einer Werkstatttüre und rissen eine Metallhalterung aus der Mauer. Als sie diese auf den Hof warfen, wurden drei dort abgestellte Autos beschädigt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)