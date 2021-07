Brennende Hecke in Burgau lässt die Rolläden schmelzen

Eine brennende Gartenhecke wird schnell zur Gefahr. Das erlebte ein Burgauer, der vergeblich versucht hatte, den Brand zu löschen. Das gelang dann der Feuerwehr.

Ein Anwohner der Mindelstraße in Burgau saß am Montagnachmittag in seinem Garten. Plötzlich bemerkte er, dass die zur Straßenseite hin gewandte Hecke brannte. Er unternahm laut Polizei sofort Löschversuche mit dem Gartenschlauch. Dies gelang ihm jedoch nicht. Das Feuer breitete sich an der Hecke rasend schnell aus. Letztendlich brannte die Hecke auf einer Länge von 10 Metern nieder.

Große Hitzeentwicklung

Die verständigte Feuerwehr aus Burgau löschte den Rest der Hecke ab. Durch die Hitzeentwicklung schmolzen zwei Plastikrollläden des Wohnhauses. Zudem wurden drei Bäume auf dem Grundstück sowie der Gartenzaun beschädigt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen fiel der Verdacht auf einen elfjährigen Buben, der für das Feuer an der Hecke verantwortlich sein soll. Zeugen sahen ihn an der Hecke stehen und dann weglaufen, als sie zu brennen begann. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8000 Euro. (AZ)