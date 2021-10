Burgau

11:48 Uhr

Bürgerversammlung: In Burgau wird weiter kräftig gebaut

Es geht was in der Stadt. Um was es sich alles handelt und was ansteht, erläuterte Burgaus Bürgermeister Martin Brenner (CSU) während einer Bürgerversammlung.

Plus Rathauschef Martin Brenner gibt während der Bürgerversammlung einen umfassenden Rechenschaftsbericht und zeigt auf, was vorangeht. Nur einmal sagt er, was nicht gehen wird.

Von Walter Kaiser

Kurz und schmerzlos - so könnte man den Ablauf der Bürgerversammlung in der Kapuzinerhalle zusammenfassen. Bürgermeister Martin Brenner listete eine Fülle von abgeschlossenen, laufenden oder geplanten Maßnahmen auf. Die nicht allzu vielen Besucherinnen und Besucher hatten keine großen Kritikpunkte vorgetragen. Nach einer Stunde war alles besprochen. Salopp formuliert: Gemessen an den Inhalten der Bürgerversammlung scheint der Laden in Burgau zu laufen. Was nicht laufen werde, sei eine Deponie am Brennberg. „Dagegen werden wir uns mit allen Mitteln wehren“, bekräftige Brenner ein weiteres Mal die Haltung der Stadt.

