Burgau

07:00 Uhr

Burgau bietet kein Ferienticket fürs Freibad an - aber eine Alternative

Plus Mit einer Alternative zum erst geplanten Ferienticket will man in Burgau Familien entgegenkommen, ohne sich Probleme durch "Leerbuchungen" einzuhandeln.

Von Christian Kirstges

Die Stromausfälle am Dienstag und Mittwoch in Burgau haben sich auch auf die Stadtratssitzung am Mittwochabend ausgewirkt. Weil ein Teil der Lautsprecheranlage in Folge der kurzzeitigen Blackouts versagte, konnten sich die Ratsmitglieder nur mit Mühe verständigen. Dabei stand eine ganze Reihe von wichtigen Punkten auf der Tagesordnung - darunter die Frage, ob man wieder ein Ferienticket für das Freibad anbieten will.

