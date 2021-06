Burgau

12:30 Uhr

Burgau soll mehr für sein Eisstadion werben

Plus Vom fehlenden Geldautomaten bis zur Sichtbarkeit einer besonderen Sportstätte - mit diesen und weiteren Themen beschäftigte sich der Burgauer Bauausschuss.

Von Walter Kaiser

Der EC-Automat der Raiffeisenbank in Unterknöringen fehle „bereits seit Wochen, wenn nicht Monaten“, kritisierte CWG-Rat Frank Rupprecht im Burgauer Bauausschuss. Deshalb müssten die Bürgerinnen und Bürger weite Wege in Kauf nehmen, um an Bargeld zu kommen. Im Übrigen habe er den leisen Verdacht, dass der Automat nicht mehr ersetzt werden soll. Rupprecht bat deshalb Bürgermeister Martin Brenner, bei der Bank vorstellig zu werden. Monika Riß ( CSU) und Manfred Kramer ( SPD) erklärten, der Automat sei aufgebrochen worden, dabei habe auch das Mauerwerk Schaden genommen. Bei der Bank sei ihm versichert worden, nach Ende der Reparaturarbeiten werde der Automat wieder installiert, sagte Kramer. „Ich werde trotzdem Kontakt mit der Bank aufnehmen“, betonte der Bürgermeister.

